В Тюменской области снова объявили карантин

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На этой территории теперь запрещены любые массовые мероприятия, которые связаны с перевозками и скоплением животных.
В ведомстве рассказали, что туши свиней, коней и других восприимчивых животных, застреленных на охоте, при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы будут подвергаться трихинеллоскопии.
Трихинеллез— смертельная болезнь, протекающая в острой или хронической форме. Заразиться ею может не только зверь, но и человек.
Ранее «Наш город» писал, что в деревне Белая Дуброва объявили карантин по бешенству животных.