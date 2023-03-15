В Тюменской области снова объявили карантин

В Тюменском районе ввели карантин по трихинеллезу животных

С 15 марта 2023 года в посёлке Боровский объявлен карантин по трихинеллезу животных, поскольку в результате анализа мяса рыси были обнаружены опасные личинки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ветеринарии.