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Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:14

Updated Сегодня, 17:14

В Тюменской области снова объявили карантин

15 марта 2023, 17:00
Фото: 1MI

В Тюменском районе ввели карантин по трихинеллезу животных

С 15 марта 2023 года в посёлке Боровский объявлен карантин по трихинеллезу животных, поскольку в результате анализа мяса рыси были обнаружены опасные личинки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ветеринарии.

На этой территории теперь запрещены любые массовые мероприятия, которые связаны с перевозками и скоплением животных.

В ведомстве рассказали, что туши свиней, коней и других восприимчивых животных, застреленных на охоте, при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы будут подвергаться трихинеллоскопии.

Трихинеллез— смертельная болезнь, протекающая в острой или хронической форме. Заразиться ею может не только зверь, но и человек.

Ранее «Наш город» писал, что в деревне Белая Дуброва объявили карантин по бешенству животных.

В тюменском селе объявили карантин
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#Трихинеллез#Елена Чебоксарова#Карантин#Животные#Свиньи#Ограничительные мероприятия#Поселок Боровский#Боровский поселок#Тюменская область
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