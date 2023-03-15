В Тюменской области число несовершеннолетних матерей выросло на 40% в 2022 году

По данным Департамента здравоохранения Тюменской области, в 2022 году почти 127 девушек в возрасте от 12 до 18 лет стали матерями, что почти на 40% больше, чем в предыдущем году.