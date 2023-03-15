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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

В Тюменской области число несовершеннолетних матерей выросло на 40% в 2022 году

Сегодня, 10:04
По данным Департамента здравоохранения Тюменской области, в 2022 году почти 127 девушек в возрасте от 12 до 18 лет стали матерями, что почти на 40% больше, чем в предыдущем году.

Несмотря на рост подростковой беременности, общий уровень рождаемости в регионе снижается. По данным «КП»-Тюмень», в 2022 году в Тюменской области родилось 17 783 ребенка, что ниже показателя предыдущего года - более 18 500 новорожденных.

Статистика также показывает увеличение числа женщин, рожающих в более позднем возрасте. В 2022 году 64 женщины в возрасте 45 лет и старше родили, в то время как матерей старше 50 лет не было. Средний возраст матерей в регионе составляет от 30 до 34 лет.

Неясно, что вызывает тенденцию к более поздним родам среди женщин в Тюменской области, связано ли это с достижениями медицины или феноменом "сознания". Эксперты считают, что эта тенденция медленная, но стабильная, и прогнозируют, что детородный возраст в Тюменской области увеличится на два-три года к 2025 году.

Кроме того, в регионе наблюдается рост числа многодетных семей. Количество семей с тремя и более детьми увеличилось почти на 10% с 30,3 тыс. в 2021 году до более чем 33 тыс. в 2022 году.

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