В Тюменской области число несовершеннолетних матерей выросло на 40% в 2022 году

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Несмотря на рост подростковой беременности, общий уровень рождаемости в регионе снижается. По данным «КП»-Тюмень», в 2022 году в Тюменской области родилось 17 783 ребенка, что ниже показателя предыдущего года - более 18 500 новорожденных.
Статистика также показывает увеличение числа женщин, рожающих в более позднем возрасте. В 2022 году 64 женщины в возрасте 45 лет и старше родили, в то время как матерей старше 50 лет не было. Средний возраст матерей в регионе составляет от 30 до 34 лет.
Неясно, что вызывает тенденцию к более поздним родам среди женщин в Тюменской области, связано ли это с достижениями медицины или феноменом "сознания". Эксперты считают, что эта тенденция медленная, но стабильная, и прогнозируют, что детородный возраст в Тюменской области увеличится на два-три года к 2025 году.
Кроме того, в регионе наблюдается рост числа многодетных семей. Количество семей с тремя и более детьми увеличилось почти на 10% с 30,3 тыс. в 2021 году до более чем 33 тыс. в 2022 году.