В Тюмени жители ЖК «Тесла Парк» сообщают об отсутствии дорог и тротуаров

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
«Мы живем здесь с 2019 года, и все эти 4 года мы испытываем постоянные неудобства, связанные с отсутствием дорог и тротуаров. И каждый год эта проблема становится больше! Началась стройка ЖК «Домашний», повалился непроходимый поток машин. Вся техника едет через наши «плиты», - сообщает подписчик тг-канала «Тюмень №1».
Тюменцы полагают, что инфраструктура в этом районе будет строиться ещё несколько лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители тюменского ЖК «Горизон» на протяжении шести лет не могут добиться от городских властей обустройства тротуаров на улице Дружбы.