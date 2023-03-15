nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

В Тюмени жители ЖК «Тесла Парк» сообщают об отсутствии дорог и тротуаров

15 марта 2023, 10:28
Фото: тг-канал "Тюмень №1"

В Тюмени в ЖК «Тесла Парк» мало дорог и тротуаров. Фото

Жители ЖК «Тесла Парк» жалуются на отсутствие дорог и тротуаров в своём районе. По данным тг-канала «Тюмень №1», с 2019 года проблема не решается. Парковок для машин тоже не хватает.
«Мы живем здесь с 2019 года, и все эти 4 года мы испытываем постоянные неудобства, связанные с отсутствием дорог и тротуаров. И каждый год эта проблема становится больше! Началась стройка ЖК «Домашний», повалился непроходимый поток машин. Вся техника едет через наши «плиты», - сообщает подписчик тг-канала «Тюмень №1».

Тюменцы полагают, что инфраструктура в этом районе будет строиться ещё несколько лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители тюменского ЖК «Горизон» на протяжении шести лет не могут добиться от городских властей обустройства тротуаров на улице Дружбы.

Тюменские власти на протяжении 6 лет отказываются делать тротуары к ЖК «Горизонт»
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Работа#Водители#Новости тюмени#Общество#Деньги#Экономика#Безопасность на дорогах#Покупка-продажа#Продажа
Подпишитесь
От Москвы до Тюмени: как траншевая ипотека покорила крупные города России
Сегодня, 09:07
Инессе Бранденбург, укравшей из банка 560 млн предоставили последнее слово
Сегодня, 09:44
В Тюменской области обработают от клещей 6,5 тысяч гектар земли
13 марта 04:57
Родители тюменской школьницы пытаются взыскать с учебного заведения 500 тысяч рублей
13 марта 03:47
Тюменцы столкнулись с курортным видом мошенничества
13 марта 02:49
В Тюмени начался сезон луж
13 марта 01:44