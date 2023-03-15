В Тюмени жители ЖК «Тесла Парк» сообщают об отсутствии дорог и тротуаров

В Тюмени в ЖК «Тесла Парк» мало дорог и тротуаров. Фото

Жители ЖК «Тесла Парк» жалуются на отсутствие дорог и тротуаров в своём районе. По данным тг-канала «Тюмень №1», с 2019 года проблема не решается. Парковок для машин тоже не хватает.