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В Тюмени выросли цены на квартиры-студии

15 марта 2023, 03:50
Фото: 1MI

В Тюмени подорожали квартиры-студии

В Тюмени подорожали квартиры-студии в новостройках. Стоимость такого жилья превысила 4,5 миллиона рублей. Для сравнения, в январе цены на 4% студий на первичном рынке не превышали 2,5 миллионов рублей.
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Тюмень

Большая часть квартир, 36%, была выставлена на продажу за 3-3,5 миллиона рублей, 18% — от 2,5 до 3 миллионов рублей, 34% — от 3,5 до 4,5 миллионов и только 8% стоили 4,5 миллиона рублей.

Эксперты отмечают, что рост стоимость связан с увеличением спроса на студии — жилье такого формата пользуется популярностью у молодых несемейных покупателей. При этом доля студий на тюменском рынке недвижимости составляет 9,6%. Средняя стоимость квадратного метра — 125 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области падает спрос на квартиры в новостройках. За февраль он снизился на 12%.

В Тюмени падает спрос на квартиры в новостройках
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Покупка квартир#Покупатели квартир#Рост цен#Тюмень#Тюменская область
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