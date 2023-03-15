В Тюмени выросли цены на квартиры-студии

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Большая часть квартир, 36%, была выставлена на продажу за 3-3,5 миллиона рублей, 18% — от 2,5 до 3 миллионов рублей, 34% — от 3,5 до 4,5 миллионов и только 8% стоили 4,5 миллиона рублей.
Эксперты отмечают, что рост стоимость связан с увеличением спроса на студии — жилье такого формата пользуется популярностью у молодых несемейных покупателей. При этом доля студий на тюменском рынке недвижимости составляет 9,6%. Средняя стоимость квадратного метра — 125 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области падает спрос на квартиры в новостройках. За февраль он снизился на 12%.