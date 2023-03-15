В Тюмени выросли цены на квартиры-студии

Большая часть квартир, 36%, была выставлена на продажу за 3-3,5 миллиона рублей, 18% — от 2,5 до 3 миллионов рублей, 34% — от 3,5 до 4,5 миллионов и только 8% стоили 4,5 миллиона рублей.