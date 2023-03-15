В Тюмени в ресторане Koster вспыхнул пожар. Видео

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
На место происшествия были направлены две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. В настоящее время открытое горение на площади два квадратных метра ликвидировано. На месте ЧП продолжают работать сотрудники пожарной службы.
По данным МЧС по Тюменской области, в результате пожара никто не пострадал. Причины возникновения огня выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале марта произошел серьезный пожар в арочном ангаре на улице Челюскинцев. В результате ЧП погиб один человек, еще один был госпитализирован с травмами.