nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

В Тюмени в ресторане Koster вспыхнул пожар. Видео

15 марта 2023, 07:59
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени загорелся ресторан-гриль Koster

Пожар на крыше ресторана-гриль Koster произошел сегодня в Тюмени. В заведении, расположенном на улице Ленина, 54в, загорелся вентиляционный короб.
Сюжет
Тюмень
Видео: nashgorod.ru

На место происшествия были направлены две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. В настоящее время открытое горение на площади два квадратных метра ликвидировано. На месте ЧП продолжают работать сотрудники пожарной службы.

По данным МЧС по Тюменской области, в результате пожара никто не пострадал. Причины возникновения огня выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале марта произошел серьезный пожар в арочном ангаре на улице Челюскинцев. В результате ЧП погиб один человек, еще один был госпитализирован с травмами.

В Тюмени горит здание на улице Чекистов
Узнать подробнее
#Видео#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Происшествия#МЧС#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Тюменский живодер отделался исправительными работами
Вчера, 08:33
Жительницам Тюмени выдают сертификаты на посещение врачей
13 марта 05:35
В Тюменской области обработают от клещей 6,5 тысяч гектар земли
13 марта 04:57
Родители тюменской школьницы пытаются взыскать с учебного заведения 500 тысяч рублей
13 марта 03:47
Тюменцы столкнулись с курортным видом мошенничества
13 марта 02:49
В Тюмени начался сезон луж
13 марта 01:44