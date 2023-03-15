В Тюмени у железной дороги произошел пожар, дым было видно за километр. Фото

Это второй пожар за сегодня. Ранее «Наш город» сообщил, что 15 марта в Тюмени произошел пожар на крыше ресторана-гриль Koster. В заведении, расположенном на улице Ленина, 54в, загорелся вентиляционный короб. Ущерб от возгорания небольшой, его причины выясняются.