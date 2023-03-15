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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В Тюмени у железной дороги произошел пожар, дым было видно за километр. Фото

15 марта 2023, 12:26
Фото: Скрин ВК Евгений Закомалдин

У железной дороги в Тюмени произошел пожар

В областной столице в районе Войновки у железной дороги произошел пожар. Тюменцы сообщили в соцсетях, что дым можно было увидеть за километр от места инцидента. Пострадавших нет.

По данным МЧС, загорелся мусор, он находился рядом с железной дорогой. Ущерб от возгорания минимальный, вагоны (они находились близко к источнику огня) не пострадали.

Это второй пожар за сегодня. Ранее «Наш город» сообщил, что 15 марта в Тюмени произошел пожар на крыше ресторана-гриль Koster. В заведении, расположенном на улице Ленина, 54в, загорелся вентиляционный короб. Ущерб от возгорания небольшой, его причины выясняются.

В Тюмени в ресторане Koster вспыхнул пожар. Видео
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#Александр Мязин#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Пожары#Пожарные#Безопасность на дорогах#Работа
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