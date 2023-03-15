В Тюмени родственники 12-летней девочки борются за установку светофора на Щербакова

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Из-за опасного перекрёстка могут пострадать дети.
«21 февраля 2023 года на нем была сбита школьница, Дарья Фокина, ей 12 лет, сейчас она до сих пор находится в состоянии комы с переломом таза. Недавно ее одноклассницу постигла та же участь, она отделалась легкими ушибами. При обращении к властям был получен ответ, что светофор планируется установить в 24-25 году», - отметили родственники 12-летней Дарьи.
«Наш город» уже писал об этом перекрёстке 3 марта. Мама девочки Татьяна Николаевна Фокина находится с ребенком. Тюменка уже потеряла в ДТП мужа, сейчас она борется за безопасность горожан.