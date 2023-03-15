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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

В Тюмени родственники 12-летней девочки борются за установку светофора на Щербакова

15 марта 2023, 14:55
Фото: 1MI

На опасном перекрестке Щербакова и Чайковского в Тюмени снова сбили ребенка

Родственники девочки, которую сбила машина (она находится в коме), обратились к тюменцам. По данным «Нашего города», они хотят, чтобы на пересечении улиц Щербакова и Чайковского побыстрее установили светофор.

Из-за опасного перекрёстка могут пострадать дети.

«21 февраля 2023 года на нем была сбита школьница, Дарья Фокина, ей 12 лет, сейчас она до сих пор находится в состоянии комы с переломом таза. Недавно ее одноклассницу постигла та же участь, она отделалась легкими ушибами. При обращении к властям был получен ответ, что светофор планируется установить в 24-25 году», - отметили родственники 12-летней Дарьи.

«Наш город» уже писал об этом перекрёстке 3 марта. Мама девочки Татьяна Николаевна Фокина находится с ребенком. Тюменка уже потеряла в ДТП мужа, сейчас она борется за безопасность горожан.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Жалобы#Автомобили
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