В Тюмени построят школу за 1,5 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В документах к лоту указано, что учебное заведение будет построено по типовому проекту и состоять из трех блоков. Работы по строительству должны начаться в апреле 2023 года. Срок окончания работ — 5 августа 2025 года. Новая школа сможет принять 1100 детей.
Заявки на участие в аукционе буду принимать до 3 апреля 2023 года. Подведение итогов запланировано на 6 апреля.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов строительством школы за 1,8 миллиарда рублей займется компания из Ишима «Стройимпульс». Фирма оказалась единственным участником аукциона, объявленного в феврале властями Тюменской области.