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Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

В Тюмени построят школу за 1,5 миллиарда рублей

15 марта 2023, 04:56
Фото: 1MI

Для строительства новой школы в Тюмени выделили 1,5 млрд рублей

Тюменские власти ищут подрядную организацию, которая займется строительством школы в микрорайоне Березняковский. Лот стоимость 1,49 миллиарда рублей опубликован на портале Госзакупки.
Сюжет
Тюмень

В документах к лоту указано, что учебное заведение будет построено по типовому проекту и состоять из трех блоков. Работы по строительству должны начаться в апреле 2023 года. Срок окончания работ — 5 августа 2025 года. Новая школа сможет принять 1100 детей.

Заявки на участие в аукционе буду принимать до 3 апреля 2023 года. Подведение итогов запланировано на 6 апреля.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов строительством школы за 1,8 миллиарда рублей займется компания из Ишима «Стройимпульс». Фирма оказалась единственным участником аукциона, объявленного в феврале властями Тюменской области.

Школу за 1,8 млрд в тюменском микрорайоне построит ишимская фирма
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Закупки#Аукцион#Тендеры#Школы#Тюмень#Строительство#Тюменская область
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