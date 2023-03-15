В Тюмени начались работы по капремонту крыш

В ведомстве напомнили жителям многоквартирных домов, что в случае протечек кровли, независимо от того, проводится ли в доме капитальный ремонт, необходимо обращаться в управляющую организацию. Она должна следить за состоянием крыш и своевременно устранять все дефекты.