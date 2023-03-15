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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

В Тюмени начались работы по капремонту крыш

15 марта 2023, 05:29
Фото: Департамент городского хозяйства Тюмени

Крыши 90 тюменских домов в этом году приведут в порядок

Кровли 90 зданий капитально отремонтируют в Тюмени в этом году. По все объектам уже заключены договора. На 37 скатных кровлях ремонтные работы уже начались, сообщили в департаменте городского хозяйства Тюмени.
Сюжет
Тюмень

В ведомстве напомнили жителям многоквартирных домов, что в случае протечек кровли, независимо от того, проводится ли в доме капитальный ремонт, необходимо обращаться в управляющую организацию. Она должна следить за состоянием крыш и своевременно устранять все дефекты.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского дома на улице Мелиораторов жаловались на плачевное состояние дома. Горожане отмечали, что из-за полуразрушенной крыши в здании постоянно появляется плесень.

В Тюмени в доме на улице Мелиораторов обрушилась стена
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Капитальный ремонт#Ремонт крыши#Ремонт#Тюмень#Тюменская область
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