В Тюмени начались работы по капремонту крыш

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В ведомстве напомнили жителям многоквартирных домов, что в случае протечек кровли, независимо от того, проводится ли в доме капитальный ремонт, необходимо обращаться в управляющую организацию. Она должна следить за состоянием крыш и своевременно устранять все дефекты.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского дома на улице Мелиораторов жаловались на плачевное состояние дома. Горожане отмечали, что из-за полуразрушенной крыши в здании постоянно появляется плесень.