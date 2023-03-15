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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

В туалете тюменской школы учителя контролируют детей

15 марта 2023, 14:37
Фото: ЧП Тюмень ЧС

В тюменской школе № 68 в туалетах поставили камеры наблюдения

В паблике «ЧС Тюмень ЧП» появилась жалоба от местной жительницы, что в туалетах школы № 68, корпус 1, установили видеокамеры.
Сюжет
Дети
«Это что такое, поставили во всех туалетах камеры. Дети не могут нормально в туалет сходить и переодеться», — возмутилась тюменка.

А еще родительница добавила, что в дверях кабинок не установлены замки и учителя постоянно врываются в них, чтобы проверить, чем там занимаются дети. Вероятно, недавняя история со школой № 94 заставила руководство и педагогов учебного заведения серьезно поволноваться.

В комментариях подписчики паблика ответили, что считают это правильным решением: установка камер поможет своевременно предотвращать вандализм, выявлять курение вейпов и употребление алкоголя.

Ранее «Наш город» писал, что в туалетах новой школы № 94 в микрорайоне Европейский оторвали двери, к тому же там постоянно курят старшеклассники. Руслан Кухарук отреагировал на жалобы родителей и провел проверку образовательного учреждения, после чего директор школы нашла решение проблемы и пригласила навести порядок учителей.

 

 

 

«Превратилась в сарай»: тюменцы возмущены состоянием школы в микрорайоне Европейский
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#Елена Чебоксарова#Дети#Школа#Жалоба#Вандализм#Ученики#Общество#Тюменцы
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