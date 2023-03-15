В туалете тюменской школы учителя контролируют детей

А еще родительница добавила, что в дверях кабинок не установлены замки и учителя постоянно врываются в них, чтобы проверить, чем там занимаются дети. Вероятно, недавняя история со школой № 94 заставила руководство и педагогов учебного заведения серьезно поволноваться.