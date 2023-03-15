В туалете тюменской школы учителя контролируют детей

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
«Это что такое, поставили во всех туалетах камеры. Дети не могут нормально в туалет сходить и переодеться», — возмутилась тюменка.
А еще родительница добавила, что в дверях кабинок не установлены замки и учителя постоянно врываются в них, чтобы проверить, чем там занимаются дети. Вероятно, недавняя история со школой № 94 заставила руководство и педагогов учебного заведения серьезно поволноваться.
В комментариях подписчики паблика ответили, что считают это правильным решением: установка камер поможет своевременно предотвращать вандализм, выявлять курение вейпов и употребление алкоголя.
Ранее «Наш город» писал, что в туалетах новой школы № 94 в микрорайоне Европейский оторвали двери, к тому же там постоянно курят старшеклассники. Руслан Кухарук отреагировал на жалобы родителей и провел проверку образовательного учреждения, после чего директор школы нашла решение проблемы и пригласила навести порядок учителей.