В Роспотребнадзоре тюменцам рассказали, как нужно питаться в марте

Прежде всего горожанам порекомендовали не увлекаться диетами: важно, чтобы меню было разнообразным и сбалансированным. В него ежедневно нужно включать овощи и фрукты, при этом овощи необходимо сочетать с мясом, а хлеб и макаронные изделия — с сыром или зеленью.