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Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В Роспотребнадзоре тюменцам рассказали, как нужно питаться в марте

15 марта 2023, 11:10
Фото: 1MI

Жителям Тюмени рассказали, какие продукты и микроэлементы нужны организму весной

В период ранней весны начинается гиповитаминоз, поэтому в такое время особенно важно скорректировать свое меню, в котором обязательно должны содержаться кальций, железо, магний, йод и цинк. Специалисты Роспотребнадзора дали советы, что необходимо учитывать при планировании своего рациона.
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Весна

Прежде всего горожанам порекомендовали не увлекаться диетами: важно, чтобы меню было разнообразным и сбалансированным. В него ежедневно нужно включать овощи и фрукты, при этом овощи необходимо сочетать с мясом, а хлеб и макаронные изделия — с сыром или зеленью.

Также специалисты не советуют придерживаться весной вегетериантсва и увлекаться алкоголем. Напротив, следует употреблять больше напитков, приготовленных из замороженных ягод, а также чаще пить зелёный чай.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцам к началу весны нужно пополнять организм запасами витаминов А, В и С.

 

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#Елена Чебоксарова#Роспотребнадзор#Управление Роспотребнадзора#Весна#Тюменская весна#Питание#Здоровое питание#Общество#Тюменцы
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