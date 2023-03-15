В Роспотребнадзоре тюменцам рассказали, как нужно питаться в марте

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Прежде всего горожанам порекомендовали не увлекаться диетами: важно, чтобы меню было разнообразным и сбалансированным. В него ежедневно нужно включать овощи и фрукты, при этом овощи необходимо сочетать с мясом, а хлеб и макаронные изделия — с сыром или зеленью.
Также специалисты не советуют придерживаться весной вегетериантсва и увлекаться алкоголем. Напротив, следует употреблять больше напитков, приготовленных из замороженных ягод, а также чаще пить зелёный чай.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцам к началу весны нужно пополнять организм запасами витаминов А, В и С.