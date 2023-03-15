В ДТП на тюменской трассе погибла 36-летняя водитель Lada Granta. Фото

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным 36-летняя водитель Lada выехала на встречную полосу движения. В результате аварии женщина погибла на месте происшествия, 35-летний водитель УАЗ получил различные травмы.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение на трассе частично ограничено и осуществляется по одной полосе движения.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Абатском районе в результате столкновения КамАЗа и ГАЗели погиб водитель ГАЗели.