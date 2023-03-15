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Updated Сегодня, 05:13

В ДТП на тюменской трассе погибла 36-летняя водитель Lada Granta. Фото

15 марта 2023, 05:11
Фото: ГИБДД

В ДТП на тюменской трассе погибла 36-летняя женщина

Второе за сегодняшнее утро дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на тюменской трассе. На 144-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе столкнулись Lada Granta и УАЗ Патриот.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным 36-летняя водитель Lada выехала на встречную полосу движения. В результате аварии женщина погибла на месте происшествия, 35-летний водитель УАЗ получил различные травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение на трассе частично ограничено и осуществляется по одной полосе движения.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Абатском районе в результате столкновения КамАЗа и ГАЗели погиб водитель ГАЗели.

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область
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