В ДТП на тюменской трассе погибла 36-летняя водитель Lada Granta. Фото

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным 36-летняя водитель Lada выехала на встречную полосу движения. В результате аварии женщина погибла на месте происшествия, 35-летний водитель УАЗ получил различные травмы.