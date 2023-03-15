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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Тюменцы требуют отремонтировать школы и тротуары

15 марта 2023, 11:45
Фото: 1MI

Тюменцы хотят, чтобы власти выделили деньги на ремонт школ

Читатели тг-канал «Наш город» неоднозначно отреагировали на выделение 1,5 млрд рублей для строительства школы Березняковском микрорайоне Тюмени. Люди полагают, что эти деньги лучше потратить на тротуары и ремонт учебных заведений.
«У меня школа разваливается! Но вместо того, чтоб хотя бы ее отремонтировать (окна поменять они деревянные их продувает) собрались строить школы за миллиарды», - сообщила подписчица тг-канала «NashGorodru» Евгения.

Ранее «Наш город» сообщал, что к 1 сентября в Тюменской области откроют сразу несколько новых школ. Три из них расположатся в микрорайонах Плеханово, Тура и Ямальский-2 (Тюмень).

В Тюменской области в новом учебном году откроют 7 новых школ
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Школы#Ремонт#Капитальный ремонт#Экономика#Работа#Жалобы#Деньги
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