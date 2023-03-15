Тюменцы требуют отремонтировать школы и тротуары

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
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«У меня школа разваливается! Но вместо того, чтоб хотя бы ее отремонтировать (окна поменять они деревянные их продувает) собрались строить школы за миллиарды», - сообщила подписчица тг-канала «NashGorodru» Евгения.
Ранее «Наш город» сообщал, что к 1 сентября в Тюменской области откроют сразу несколько новых школ. Три из них расположатся в микрорайонах Плеханово, Тура и Ямальский-2 (Тюмень).