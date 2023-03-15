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Published Сегодня, 18:48

Modified Сегодня, 19:42

Updated Сегодня, 19:42

Тюменцы получили возможность бесплатно отправить свои книги в ЛНР

15 марта 2023, 18:48
Фото: 1MI

Жители Тюменской области собрали 4,3 тыс. книг для отправки в ЛНР

Отныне в рамках акции «Книги — Донбассу» любой желающий тюменец может отдать коллекцию своей литературы в тюменские библиотеки с 10 до 19 часов. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

Книги в Тюмени принимаются по улице Луначарского 51/3, Харьковская, 48/2, Первомайская, 14, Газовиков, 30/1, Червишевский тракт, 15, корпус 1, Ватутина, 14/1, Матросова, 27, Мира, 31/2, Ямская, 110/4, Карла Маркса, 108, Одесская, 39/1, Камчатская, 1а, Северная, 2/1, Волгоградская, 119/2, Александра Пушкина, 10, Маршала Захарова, 5, Мельничная, 10/1, Геологоразведчиков, 38/4, Минская, 98/3, Олимпийская, 20а, Игримская, 33, Пражская, 41, Станционная, 18а/1, Пермякова, 6а/1, 70 лет Октября, д. 5-в.

Данная акция будет действовать до 20 марта. Доставка книг в ЛНР осуществляется из бюджета областного правительства.

Напомним, что собранные книги передадут в школы.

Ранее «Наш город» писал, что на Донбассе погиб доброволец из нашего региона Андрей Боровых.

На Донбассе погиб доброволец из Абатского района
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#Елена Чебоксарова#Книги#Акция#Луганская народная республика#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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