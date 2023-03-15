Тюменцы получили возможность бесплатно отправить свои книги в ЛНР

Жители Тюменской области собрали 4,3 тыс. книг для отправки в ЛНР

Отныне в рамках акции «Книги — Донбассу» любой желающий тюменец может отдать коллекцию своей литературы в тюменские библиотеки с 10 до 19 часов. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.