Тюменцы получили возможность бесплатно отправить свои книги в ЛНР

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 19:42
Updated Сегодня, 19:42
Книги в Тюмени принимаются по улице Луначарского 51/3, Харьковская, 48/2, Первомайская, 14, Газовиков, 30/1, Червишевский тракт, 15, корпус 1, Ватутина, 14/1, Матросова, 27, Мира, 31/2, Ямская, 110/4, Карла Маркса, 108, Одесская, 39/1, Камчатская, 1а, Северная, 2/1, Волгоградская, 119/2, Александра Пушкина, 10, Маршала Захарова, 5, Мельничная, 10/1, Геологоразведчиков, 38/4, Минская, 98/3, Олимпийская, 20а, Игримская, 33, Пражская, 41, Станционная, 18а/1, Пермякова, 6а/1, 70 лет Октября, д. 5-в.
Данная акция будет действовать до 20 марта. Доставка книг в ЛНР осуществляется из бюджета областного правительства.
Напомним, что собранные книги передадут в школы.
Ранее «Наш город» писал, что на Донбассе погиб доброволец из нашего региона Андрей Боровых.