Тюменский суд вынес приговор живодеру, порубившему голову своему псу

Напомним, что пес был тяжело ранен в голову, остался инвалидом, а затем был выброшен в мусорный бак. Шабанов на судебном заседании признал вину и просил о смягчении наказания. Тем временем тюменские психиатры заявили, что жестокое обращение с животным не является психической патологией, поэтому специалисты попросили обратиться к психологу.