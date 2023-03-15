Тюменский суд вынес приговор живодеру, порубившему голову своему псу

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Напомним, что пес был тяжело ранен в голову, остался инвалидом, а затем был выброшен в мусорный бак. Шабанов на судебном заседании признал вину и просил о смягчении наказания. Тем временем тюменские психиатры заявили, что жестокое обращение с животным не является психической патологией, поэтому специалисты попросили обратиться к психологу.
По информации «КП»–Тюмень», психолог Ольга Соколова высказала мнение, что человек может быть жестоким и хладнокровным без психической патологии, а чувство сострадания и заботы о близком формируется в той среде, в которой находился человек.