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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Тюменский суд вынес приговор живодеру, порубившему голову своему псу

Сегодня, 10:08
Тюменский живодер Александр Шабанов был признан виновным в жестоком обращении с животным и получил соответствующее наказание.

Напомним, что пес был тяжело ранен в голову, остался инвалидом, а затем был выброшен в мусорный бак. Шабанов на судебном заседании признал вину и просил о смягчении наказания. Тем временем тюменские психиатры заявили, что жестокое обращение с животным не является психической патологией, поэтому специалисты попросили обратиться к психологу.

По информации «КП»–Тюмень», психолог Ольга Соколова высказала мнение, что человек может быть жестоким и хладнокровным без психической патологии, а чувство сострадания и заботы о близком формируется в той среде, в которой находился человек.

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