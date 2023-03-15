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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Стало известно, что появится в Тюмени на месте бургерной Тимати

15 марта 2023, 08:13
Фото: 1MI

В Тюмени на месте бургерной Black Star Burger откроют кафе и ресторан

В Тюмени на месте закрывшейся популярной бургерной Black Star Burger откроют ресторан. Также сюда с улицы Республики, 55, переедет кафе «Завтрак». Об этом рассказал РБК Тюмень сообщил тюменский ресторатор Алексей Трунев.
Сюжет
Тюмень

Концепция кафе останется прежней. Единственным новшеством станет увеличение ассортимента блюд и времени работы. Что касается ресторана, то его тематика пока держится в секрете. Известно только то, что в летнее время года в заведении будет работать терраса.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе стало известно о закрытии одного из филиалов сети бургерных Black Star Burger в Тюмени, а на сайтах объявлений появилось предложение о продаже здания за 96 миллионов рублей.

 

 

 

В Тюмени закрылась популярная бургерная Black Star Burger
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Ресторан#Кафе#Тюмень#Тюменцы#Тюменская область
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