Стало известно, что появится в Тюмени на месте бургерной Тимати

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Концепция кафе останется прежней. Единственным новшеством станет увеличение ассортимента блюд и времени работы. Что касается ресторана, то его тематика пока держится в секрете. Известно только то, что в летнее время года в заведении будет работать терраса.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе стало известно о закрытии одного из филиалов сети бургерных Black Star Burger в Тюмени, а на сайтах объявлений появилось предложение о продаже здания за 96 миллионов рублей.