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Posted Сегодня, 03:09

Published Сегодня, 03:09

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Сотрудники МЧС предупреждают тюменцев о неблагоприятных погодных явлениях

15 марта 2023, 03:09
Фото: 1MI

Жителей Тюмени предупреждают о голеледе и штормовом ветре

Сегодня, 15 марта 2023 года, на территории нашего региона возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления и сильные порывы ветра до 18 м/с. Об этом информируют в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Сотрудники МЧС призывают тюменцев соблюдать осторожность, выбирать безопасные маршруты по дорогам, обработанным противогололедными материалами, а при сильном ветре — укрыться в любом помещении и ни в коме случае не прятаться за остановками, шатающимися конструкциями, недостроенными зданиями и большими деревьями.

В Тюмени синоптики осадков сегодня не обещают. День будет пасмурным, температура воздуха составит - 4 градуса.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцев ждёт тёплый и дождливый апрель.

Когда снимем шапки? Прогноз погоды в Тюмени на апрель
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#Елена Чебоксарова#Погода#Погода в Тюмени#Гололёд#МЧС#Сотрудники МЧС#Тюмень#Тюменская область
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