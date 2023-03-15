Сотрудники МЧС предупреждают тюменцев о неблагоприятных погодных явлениях

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Сотрудники МЧС призывают тюменцев соблюдать осторожность, выбирать безопасные маршруты по дорогам, обработанным противогололедными материалами, а при сильном ветре — укрыться в любом помещении и ни в коме случае не прятаться за остановками, шатающимися конструкциями, недостроенными зданиями и большими деревьями.
В Тюмени синоптики осадков сегодня не обещают. День будет пасмурным, температура воздуха составит - 4 градуса.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцев ждёт тёплый и дождливый апрель.