Сотрудники МЧС предупреждают тюменцев о неблагоприятных погодных явлениях

Жителей Тюмени предупреждают о голеледе и штормовом ветре

Сегодня, 15 марта 2023 года, на территории нашего региона возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления и сильные порывы ветра до 18 м/с. Об этом информируют в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

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