Психолог дал рекомендации по сохранению крепких отношений между партнерами

По словам специалиста, тяга к драматизму в отношениях возникает, когда люди маскируют свои истинные чувства недовольством бытовыми мелочами, и тем самым подсознательно защищают себя от любви и нежности, которых ему на деле не хватает. Или же человек может таким образом привлекать к себе внимание, ошибочно полагая, что партнер недостаточно его любит или совсем не уважает.