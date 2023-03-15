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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Психолог дал рекомендации по сохранению крепких отношений между партнерами

Сегодня, 07:04
Кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут объяснил, что крепкий союз лучше всего строить на искренности, открытости и готовности спокойно и уважительно решать возникающие проблемы, не доводя дело до криков, ссор и драматизма.

Он пояснил, что драма в отношениях — это, как правило, не сора по некоей серьезной причине, а больше эмоциональная вспышка, не имеющая четких перспектив разрешения. По сути, конфликт ради конфликта, пишет Pravda.Ru.

По словам специалиста, тяга к драматизму в отношениях возникает, когда люди маскируют свои истинные чувства недовольством бытовыми мелочами, и тем самым подсознательно защищают себя от любви и нежности, которых ему на деле не хватает. Или же человек может таким образом привлекать к себе внимание, ошибочно полагая, что партнер недостаточно его любит или совсем не уважает.

Гут отметил, что в подобных случаях важно своевременно выявить причины и устранить их. Для этого необходимо отыскать ложные установки, осознать обиды, страхи и переживания. В этом могут помочь, например, разговоры по душам или совместные традиции. А если самостоятельно решить проблему не удается, тогда желательно обратиться за помощью к специалисту.

Осознанный подход к себе и своему партнеру, а также работа над собой приведут к счастливым взаимоотношениям, в которых будет комфортно обоим партнерам, резюмировал психолог.

#Общество
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