Психолог дал рекомендации по сохранению крепких отношений между партнерами

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Он пояснил, что драма в отношениях — это, как правило, не сора по некоей серьезной причине, а больше эмоциональная вспышка, не имеющая четких перспектив разрешения. По сути, конфликт ради конфликта, пишет Pravda.Ru.
По словам специалиста, тяга к драматизму в отношениях возникает, когда люди маскируют свои истинные чувства недовольством бытовыми мелочами, и тем самым подсознательно защищают себя от любви и нежности, которых ему на деле не хватает. Или же человек может таким образом привлекать к себе внимание, ошибочно полагая, что партнер недостаточно его любит или совсем не уважает.
Гут отметил, что в подобных случаях важно своевременно выявить причины и устранить их. Для этого необходимо отыскать ложные установки, осознать обиды, страхи и переживания. В этом могут помочь, например, разговоры по душам или совместные традиции. А если самостоятельно решить проблему не удается, тогда желательно обратиться за помощью к специалисту.
Осознанный подход к себе и своему партнеру, а также работа над собой приведут к счастливым взаимоотношениям, в которых будет комфортно обоим партнерам, резюмировал психолог.