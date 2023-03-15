Портить или беречь – выбор за каждым. УСТЭК призывает сообщать о случаях вандализма

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
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Updated Сегодня, 10:53
Однако наружные сети становятся объектом вандализма со стороны населения – специалисты УСТЭК фиксируют случаи намеренного разрушения, разрисовывания покрытия труб и даже хищений тепловой изоляции.
«УСТЭК для покрытия надземных теплосетей используется специальный материал. Очевидное назначение такого покрытия – защита тепловой изоляции от воздействия разрушающих внешних факторов. К тому же новая изоляция делает внешний вид города привлекательным, а также играет важную роль в обеспечении безопасности для жителей города. Не стоит забывать, что тепловые сети – опасный производственный объект, и температура теплоносителя в них может достигать 115 градусов С», – сообщил технический директор УСТЭК Евгений Мурзин.
Во время капитальных ремонтов сетей УСТЭК производит замену тепловой изоляции на участках трубопроводов надземной прокладки, так, с 2019 по 2022 год на эти цели УСТЭК направлено более 47 млн рублей. Среди крупных объектов замены тепловой изоляции можно выделить работы, которые проводились УСТЭК на городской набережной в период капитального ремонта в 2018 году: тогда было заменено 238 метров изоляции.
Однако для кого-то материал, используемый для покрытия надземных труб, – возможность обогатиться за чужой счет. Случаи хищений обшивки с наружных тепловых сетей, металлических ограждений и крышек люков имеют место быть. Наибольшее количество таких случаев было зафиксировано в районе Лесобазы.
Стоит отметить, что каждый случай хищения не остается без рассмотрения, информация в обязательном порядке передается в правоохранительные органы. Главными помощниками в решении проблемы вандализма и хищений остаются сознательные граждане, которые вовремя сообщают о состоянии труб и посторонних лицах на теплосетях, тем самым помогая расследованию. Так, в 2022 году к уголовной ответственности привлечены три жителя за кражу люков и обшивки теплотрасс.
Специалисты УСТЭК убедительно просят горожан бережно относиться к тепловой изоляции: не разрушать покровный слой, не портить трубы надписями, не использовать изолированные трубопроводы в качестве пешеходных дорожек и т.д. Сохранность материалов – это вопрос качества теплоснабжения и безопасности жителей города.
Об обнаруженных фактах проявления вандализма по отношению к теплоизоляции на участках надземных трубопроводов нужно сообщать по телефону контакт-центра УСТЭК: 8 (3452) 38-62-00.