Портить или беречь – выбор за каждым. УСТЭК призывает сообщать о случаях вандализма

Стоит отметить, что каждый случай хищения не остается без рассмотрения, информация в обязательном порядке передается в правоохранительные органы. Главными помощниками в решении проблемы вандализма и хищений остаются сознательные граждане, которые вовремя сообщают о состоянии труб и посторонних лицах на теплосетях, тем самым помогая расследованию. Так, в 2022 году к уголовной ответственности привлечены три жителя за кражу люков и обшивки теплотрасс.