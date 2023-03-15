Полчища комаров не дают спокойно жить людям на улице Казаровской в Тюмени

Комары заполонили многоквартирный дом на улице Казаровской в Тюмени

Жители многоквартирного дома на улице Казаровской страдают от комаров. Они летят из подвала здания, травить их почти бесполезно. По данным видеосюжета «Тюменского времени», эта проблема обсуждается не первый год.