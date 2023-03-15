Полчища комаров не дают спокойно жить людям на улице Казаровской в Тюмени

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
«Я здесь живу уже 11 лет, эта проблема большая. Тут много комаров», - сообщила жительница многоквартирного дома на улице Казаровской.
Проблема в вентиляции и целостности коммуникаций. Возможно, что в подвале есть утечка, коммунальщики регулярно откачивают воду.
Ранее «Наш город» сообщал, что в столовой школы №17 Тобольска появились тараканы. Насекомых заметили дети. На ситуацию отреагировали представили администрации города.