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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Полчища комаров не дают спокойно жить людям на улице Казаровской в Тюмени

15 марта 2023, 12:54
Фото: 1MI

Комары заполонили многоквартирный дом на улице Казаровской в Тюмени

Жители многоквартирного дома на улице Казаровской страдают от комаров. Они летят из подвала здания, травить их почти бесполезно. По данным видеосюжета «Тюменского времени», эта проблема обсуждается не первый год.
«Я здесь живу уже 11 лет, эта проблема большая. Тут много комаров», - сообщила жительница многоквартирного дома на улице Казаровской.

Проблема в вентиляции и целостности коммуникаций. Возможно, что в подвале есть утечка, коммунальщики регулярно откачивают воду.

Ранее «Наш город» сообщал, что в столовой школы №17 Тобольска появились тараканы. Насекомых заметили дети. На ситуацию отреагировали представили администрации города.

В столовой школы №17 Тобольска появились тараканы
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#Александр Мязин#Работа#Дороги#Новости тюмени#Общество#Происшествия#Жалобы#Квартиры#Комары#ЖКХ
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