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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

«Пока работаем, но можем закрыться»: владельцы пунктов выдачи заказов WB о ситуации

15 марта 2023, 07:46
Фото: nashgorod.ru

235 пунктов Wildberries в Тюмени продолжили работу по выдаче заказов

Пункты выдачи заказов интернет-магазина Wildberries работают сегодня в Тюмени в обычном режиме. Заказы выдают во всех 235 ПВЗ. Однако, что будет завтра-послезавтра сотрудники ПВЗ интернет-магазина Wildberries ответить затрудняются. Все дело в гигантских штрафах компании за бракованный товар.
Сюжет
Тюмень

Как рассказал «Нашему Городу» владелец восьми ПВЗ в Тюмени Михаил, на данный момент все точки работают в штатном режиме. Но не исключено, что новые штрафы могут помешать их деятельности в будущем.

Согласно новым условиям оферты, владельцы пунктов выдачи заказов отныне не могут возражать против подмен. Кроме того, теперь при возврате бракованного товара или товара по причине его подмены будут взиматься штрафы в размере 100% от стоимости заказа.

«Мы не можем не открывать пункты выдачи заказов. Единственное, что можем сделать — это не выдавать посылки покупателям. Но и это не особо повлияет на ситуацию. Вся системы работы Wildberries основана на штрафах. Штрафы за закрытие пункта доходят до 44 тысяч рублей в день. Если я не откроюсь, то оштрафуют. Еще удерживают деньги за возвраты», — рассказал «Нашему городу» Михаил.

Он пообщался с коллегами-владельцами пунктов выдачи заказов в Тюмени и они считают, что WB нужно смягчить систему штрафов, либо отменить те, которые не касаются пунктов выдачи заказов, например брака товаров.

В ряде российский городов накануне из-за новости о повышении штрафных санкций была приостановлена работа ряда ПВЗ.

В частности, СМИ сообщали о закрытых пунктах в Екатеринбурге, Владивостоке. В Москве состоялась массовая забастовка сотрудников Wildberries. Работники требовали исключить удержание с пунктов выдачи за возвраты товара и его брак, снизить размеры штрафов за видеонаблюдение и отсутствие пакетов. На данный момент размер последних достигает 100 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Интернет-магазин#Тюменцы#Посылки#Тюмень#Тюменская область
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