«Пока работаем, но можем закрыться»: владельцы пунктов выдачи заказов WB о ситуации

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Как рассказал «Нашему Городу» владелец восьми ПВЗ в Тюмени Михаил, на данный момент все точки работают в штатном режиме. Но не исключено, что новые штрафы могут помешать их деятельности в будущем.
Согласно новым условиям оферты, владельцы пунктов выдачи заказов отныне не могут возражать против подмен. Кроме того, теперь при возврате бракованного товара или товара по причине его подмены будут взиматься штрафы в размере 100% от стоимости заказа.
«Мы не можем не открывать пункты выдачи заказов. Единственное, что можем сделать — это не выдавать посылки покупателям. Но и это не особо повлияет на ситуацию. Вся системы работы Wildberries основана на штрафах. Штрафы за закрытие пункта доходят до 44 тысяч рублей в день. Если я не откроюсь, то оштрафуют. Еще удерживают деньги за возвраты», — рассказал «Нашему городу» Михаил.
Он пообщался с коллегами-владельцами пунктов выдачи заказов в Тюмени и они считают, что WB нужно смягчить систему штрафов, либо отменить те, которые не касаются пунктов выдачи заказов, например брака товаров.
В ряде российский городов накануне из-за новости о повышении штрафных санкций была приостановлена работа ряда ПВЗ.
В частности, СМИ сообщали о закрытых пунктах в Екатеринбурге, Владивостоке. В Москве состоялась массовая забастовка сотрудников Wildberries. Работники требовали исключить удержание с пунктов выдачи за возвраты товара и его брак, снизить размеры штрафов за видеонаблюдение и отсутствие пакетов. На данный момент размер последних достигает 100 тысяч рублей.