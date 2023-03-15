Перепутали жилой дом с площадкой для воркаута: подростков хотят наказать за вандализм

В центре Тюмени малолетние вандалы сломали дверь в подъезде дома

В паблике «ЧП Тюмень ЧС» появилось видео от местного жителя. Камерой было зафиксировано, как двое подростков с разбегу пинают дверь в подъезде дома по адресу Герцена, 86а, и продолжают делать это до тех пор, пока, в конце концов, не повреждают конструкцию, оставив в ней большую дыру.

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