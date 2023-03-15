Перепутали жилой дом с площадкой для воркаута: подростков хотят наказать за вандализм

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
«Хулиганство зафиксировано 14 марта 2023 года в 13.47. Малолетние спортсмены, видимо, подумали, что они на воркаут-площадке. Просьба к родителям, побеседуйте с ними о нецелесообразности данных действий и компенсируйте ущерб», — написал тюменец.
В комментариях также добавили, что хулиганы испинали в подъезде все почтовые ящики.
Ранее «Наш город» сообщал, что неизвестные тюменские вандалы разрисовали стены и окна в баре на набережной, который ещё даже не открылся.