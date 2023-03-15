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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Перепутали жилой дом с площадкой для воркаута: подростков хотят наказать за вандализм

15 марта 2023, 15:43
Фото: 1MI

В центре Тюмени малолетние вандалы сломали дверь в подъезде дома

В паблике «ЧП Тюмень ЧС» появилось видео от местного жителя. Камерой было зафиксировано, как двое подростков с разбегу пинают дверь в подъезде дома по адресу Герцена, 86а, и продолжают делать это до тех пор, пока, в конце концов, не повреждают конструкцию, оставив в ней большую дыру.
«Хулиганство зафиксировано 14 марта 2023 года в 13.47. Малолетние спортсмены, видимо, подумали, что они на воркаут-площадке. Просьба к родителям, побеседуйте с ними о нецелесообразности данных действий и компенсируйте ущерб», — написал тюменец.

В комментариях также добавили, что хулиганы испинали в подъезде все почтовые ящики.

Ранее «Наш город» сообщал, что неизвестные тюменские вандалы разрисовали стены и окна в баре на набережной, который ещё даже не открылся.

 

 

Тюменские вандалы оставили свои «автографы» в новом баре на набережной
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#Вандализм#Подростки#Жалоба#Общество#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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