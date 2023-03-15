Пациенты вынуждены часами сидеть в тюменской стоматологии

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 03:48
«Вчера обратились в стоматологию на улице Ленина, 41, строение 1. Приехали туда в 12:00, уехали в 19:00. У каждого кабинета в среднем стояли по часу!!! Я понимаю, если очереди много, но! Когда очередь состоит из 2-3 людей??? С 15:30 до 18:00 ждали, когда нас вызовут в 6 кабинет (хирургия), все это время сидели с адской болью, а медсестра в очень грубой форме отвечала „вашего врача еще нет“. Между тем врач в это время маячил перед глазами туда-сюда», — пожаловалась тюменка.
В комментариях подписчики ответили, что такая же ситуация наблюдается во всех бесплатных стоматологиях города и посоветовали не затягивать до того момента, когда зубная боль становится адской.
«Вам ещё повезло, я однажды туда приехал вырывать зуб, а оказался на хирургическом столе во второй городской, и потом месяц есть почти ничего не мог», — рассказал один из местных жителей.
Ранее «Наш город» писал, что горожане жалуются на большие очереди в стоматологии по улице Холодильная, 42а.