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Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

От Москвы до Тюмени: как траншевая ипотека покорила крупные города России

15 марта 2023, 09:07
Фото: ЖК "Корней"

От Москвы до Тюмени: как траншевая ипотека покорила крупные города России

При покупке квартиры на стадии строительства можно сэкономить значительную сумму денег. Всем известно, что после сдачи дома, жилье в нем дорожает в среднем на 30%.

Далеко не всем хочется платить ипотеку за квартиру, переезд в которую состоится только через некоторое время. Особенно, если человек в это время снимает жилье. Но и готовую новостройку по более высокой цене еще и без льготной ипотеки тоже приобретать не хочется.

Ответом на извечный вопрос «Что делать?» стала траншевая ипотека. Что это такое, как работает и кому вообще надо — в обзоре для любопытных.

Что это такое Траншевая ипотека

Это новый механизм жилищного кредитования, где ипотека выдается частями. Его особенность в том, что проценты банк начисляет не на всю сумму сразу, а отдельно на каждую часть кредита — транш. Обычно делают два транша. Меньшую сумму выдают на время строительства, а остальную — за квартал до сдачи дома.

Как работает траншевая ипотека в Тюмени

Размер платежей по траншевой ипотеке рассчитывается персонально для клиента, так как зависит от цены квартиры и условий кредитования банка. Поэтому, чтобы было понятнее, как работает новых механизм кредитования, лучше разобрать всё на реальных квартирах и конкретных цифрах.

В Тюмени специализированный застройщик «Твелл» один из первых включил траншевую ипотеку в список способов приобретения квартир в микрорайоне «Корней».

Современная однокомнатная площадью 43,3 кв. м с кухней-гостиной стоит 5 630 000 рублей. С учетом ставки 5,7% годовых (Семейная программа) и срока 30 лет, расчет траншевой ипотеки будет таким:

  • первый взнос 15%; общая сумма кредита — 4 785 000 рублей;
  • первый транш (на время строительства) составит 480 000 рублей;
  • второй транш (выдается за квартал до окончания строительства, в случае «Корнея» — 25.10.2023) составит 4 305 000 рублей;
  • ежемесячный платеж в период строительства будет всего 2 785 рублей 93 копейки;
  • далее ежемесячный платеж составит 27 961 рубля 06 копеек.

По итогу выгода с траншевой ипотекой составит 152 158 рубля. При этом пока квартира строится, платеж можно сравнить с одним-двумя походами за продуктами для молодой семьи.

Еще пять причин, почему стоит выбрать микрорайон «Корней»

Локация — от микрорайона «Корней» можно быстро доехать до центра Тюмени, любого другого её района и даже выехать за город.

Рядом с домом больница, памятник природы лесопарк «Тополя» и детский сад.

Свой парк — внутренний двор каждого квартала микрорайона «Корней» — это мини-парко для отдыха детей и взрослых.

Территория каждого двора будет закрыта. Все дворы свяжет сеть зеленых аллей.

Свобода — для проекта разработали несколько десятков планировочных решений от студий до трехкомнатных, от 28 до 139 кв. м, с французскими балконами, лоджиями и террасами, с мастер-спальнями и обычными комнатами, с гардеробными и без. Здесь легко будет найти такую квартиру, которая станет отражением личности хозяина.

Убедиться в этом можно, если записаться на экскурсию по телефону: +7 (3452) 57-56-60.

Офис продаж г. Тюмень, ул. Федюнинского, 20, к. 1 +7 (3452) 57-56-60

Застройщик микрорайона «Корней»: акционерное общество специализированный застройщик «Твелл». Проектная декларация на наш. дом.рф.

Рекламодатель: АО «СЗ Твелл», kornei.ru

#Алиса Вернер#Корней
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