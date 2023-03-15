От Москвы до Тюмени: как траншевая ипотека покорила крупные города России

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Далеко не всем хочется платить ипотеку за квартиру, переезд в которую состоится только через некоторое время. Особенно, если человек в это время снимает жилье. Но и готовую новостройку по более высокой цене еще и без льготной ипотеки тоже приобретать не хочется.
Ответом на извечный вопрос «Что делать?» стала траншевая ипотека. Что это такое, как работает и кому вообще надо — в обзоре для любопытных.
Это новый механизм жилищного кредитования, где ипотека выдается частями. Его особенность в том, что проценты банк начисляет не на всю сумму сразу, а отдельно на каждую часть кредита — транш. Обычно делают два транша. Меньшую сумму выдают на время строительства, а остальную — за квартал до сдачи дома.
Размер платежей по траншевой ипотеке рассчитывается персонально для клиента, так как зависит от цены квартиры и условий кредитования банка. Поэтому, чтобы было понятнее, как работает новых механизм кредитования, лучше разобрать всё на реальных квартирах и конкретных цифрах.
В Тюмени специализированный застройщик «Твелл» один из первых включил траншевую ипотеку в список способов приобретения квартир в микрорайоне «Корней».
Современная однокомнатная площадью 43,3 кв. м с кухней-гостиной стоит 5 630 000 рублей. С учетом ставки 5,7% годовых (Семейная программа) и срока 30 лет, расчет траншевой ипотеки будет таким:
По итогу выгода с траншевой ипотекой составит 152 158 рубля. При этом пока квартира строится, платеж можно сравнить с одним-двумя походами за продуктами для молодой семьи.
Локация — от микрорайона «Корней» можно быстро доехать до центра Тюмени, любого другого её района и даже выехать за город.
Рядом с домом больница, памятник природы лесопарк «Тополя» и детский сад.
Свой парк — внутренний двор каждого квартала микрорайона «Корней» — это мини-парко для отдыха детей и взрослых.
Территория каждого двора будет закрыта. Все дворы свяжет сеть зеленых аллей.
Свобода — для проекта разработали несколько десятков планировочных решений от студий до трехкомнатных, от 28 до 139 кв. м, с французскими балконами, лоджиями и террасами, с мастер-спальнями и обычными комнатами, с гардеробными и без. Здесь легко будет найти такую квартиру, которая станет отражением личности хозяина.
Убедиться в этом можно, если записаться на экскурсию по телефону: +7 (3452) 57-56-60.
Офис продаж г. Тюмень, ул. Федюнинского, 20, к. 1 +7 (3452) 57-56-60
Застройщик микрорайона «Корней»: акционерное общество специализированный застройщик «Твелл». Проектная декларация на наш. дом.рф.
Рекламодатель: АО «СЗ Твелл», kornei.ru