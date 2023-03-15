Ночью в Тюмени раздался непонятный долгий звук

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Сначала горожанин подумал, что долгий звук исходит от ТЭЦ, а потом понял, что он доносится не оттуда.
«Мне показалось, что это на ТЭЦ, но нет, слишком часто и коротко, гул шёл с Московского», — написал тюменец.
Жительница Заречного микрорайона ответила, что также слышала этот громкий звук.
Ранее «Наш город» писал, что в феврале тюменцы бурно обсуждали в социальных сетях странный гул и вспышку света в небе. Тогда выяснилось, что причиной этого было стравливание лишнего воздуха на ТЭЦ-1.