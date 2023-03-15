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Posted Сегодня, 18:27

Published Сегодня, 18:27

Modified Сегодня, 18:53

Updated Сегодня, 18:53

Ночью в Тюмени раздался непонятный долгий звук

15 марта 2023, 18:27
Фото: 1MI

Тюменцев вновь напугал странный гул посреди ночи

Тюменцы опять испугались странного гула, раздавшегося этой ночью. Такое сообщение от местного жителя появилось в паблике «ЧС Тюмень».

Сначала горожанин подумал, что долгий звук исходит от ТЭЦ, а потом понял, что он доносится не оттуда.

«Мне показалось, что это на ТЭЦ, но нет, слишком часто и коротко, гул шёл с Московского», — написал тюменец.

Жительница Заречного микрорайона ответила, что также слышала этот громкий звук.

Ранее «Наш город» писал, что в феврале тюменцы бурно обсуждали в социальных сетях странный гул и вспышку света в небе. Тогда выяснилось, что причиной этого было стравливание лишнего воздуха на ТЭЦ-1.

Тюменцев испугали ночной гул и вспышка света в небе
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#Елена Чебоксарова#Гул#ТЭЦ#Общество#Тюменцы#Происшествия#Новости тюмени
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