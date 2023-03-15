МСП: За год объем господдержки малым и средним предприятиям увеличился втрое

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Основываясь на результатах минувшего года, этим предприятиям удалось привлечь 12 миллиардов рублей с применением механизма гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его куратором является первый вице-премьер Андрей Белоусов. При этом выросло количество кредитов. В 2021 году было выдано 195 кредитов, а в 2022 году – 875, пишет РИА ”Новости”.
Как сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, стратегическим направлением работы МСП является переход от объемов финансовой поддержки к росту ее получателей. Такого прироста числа выданных кредитов получилось достигнуть благодаря совершенствованию гарантийного механизма. Кроме того, в прошлом году корпорация занималась расширением возможностей механизма «зонтичных» поручительств, предоставляемых предпринимателям, у которых нет залогового имущества либо его не хватает. Также параллельно с Минэкономразвития изменили подход к требованиям по деятельности гарантийных организаций в российских регионах.
Регионами-лидерами по объему выданных кредитов оказались Москва с суммарной суммой в 6,2 миллиарда рублей, Санкт-Петербург, где общая финансовая поддержка насчитывает один миллиард рублей, и Татарстан, где выдано кредитов на сумму 980 миллионов рублей. В пятерке лидеров субъектов РФ оказались Пермский край (532 миллиона рублей) и Орловская область (353 миллиона рублей). Не было финансовой поддержки в Камчатском крае, Новгородской области, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Республике Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республике. А также в Амурской, Курской и Липецкой области.
Оператором Национальной гарантийной системы выступает Корпорация МСП. За поддержкой можно обратиться в банки – участники механизма «зонтичных» поручительств и в региональные гарантийные организации.