МСП: За год объем господдержки малым и средним предприятиям увеличился втрое

Как сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, стратегическим направлением работы МСП является переход от объемов финансовой поддержки к росту ее получателей. Такого прироста числа выданных кредитов получилось достигнуть благодаря совершенствованию гарантийного механизма. Кроме того, в прошлом году корпорация занималась расширением возможностей механизма «зонтичных» поручительств, предоставляемых предпринимателям, у которых нет залогового имущества либо его не хватает. Также параллельно с Минэкономразвития изменили подход к требованиям по деятельности гарантийных организаций в российских регионах.