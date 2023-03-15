Капитальный ремонт здания госпиталя для ветеранов войн начался в Тюмени

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Основной задачей госпиталя является оказание бесплатной медицинской помощи ветеранам войн в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах». Как сообщает «Комсомольская правда» – Тюмень», работы включают восстановление архитектурных элементов, замену водосточной системы крыши, установку новых оконных и дверных блоков. Часть средств на масштабный ремонт здания будет субсидироваться администрацией города, что увеличит срок эксплуатации дома.
Капитальный ремонт должен быть выполнен до конца 2023 года. Объемы средств на ремонт здания не разглашаются. Отметим, что программа предоставления субсидий на работы по обновлению фасадов зданий на гостевых улицах стартовала почти три года назад, и в рамках программы мэрия и специалисты отремонтируют здания на 19 улицах города.
Уникальный дом на улице Володарского, 47 в Тюмени является представителем классического «сталинского ампира». Здание, которому более 60 лет, располагается рядом с правительством Тюменской области и имеет высокие потолки, деликатные балконы и украшения лепнины на фасаде. В многоквартирном доме находятся продуктовые магазины, детский сад и госпиталь для ветеранов войн, который принадлежит департаменту здравоохранения Тюменской области.