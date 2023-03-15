Капитальный ремонт здания госпиталя для ветеранов войн начался в Тюмени

Капитальный ремонт должен быть выполнен до конца 2023 года. Объемы средств на ремонт здания не разглашаются. Отметим, что программа предоставления субсидий на работы по обновлению фасадов зданий на гостевых улицах стартовала почти три года назад, и в рамках программы мэрия и специалисты отремонтируют здания на 19 улицах города.