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Updated Сегодня, 11:13

Из-за банкротства тюменской фирмы кожвендиспансер может остаться без лекарств

15 марта 2023, 11:13

Тюменский кожвендиспансер рискует остаться без медикаментов из-за банкротства фирмы

По данным картотеки арбитражных дел, московская компания «Фармакрафт» пытается обанкротить поставщика тюменского кожвендиспансера. На организацию «Аксель Фармасьютикалс» подали в суд.

Дело № А70-5067/2023 зарегистрировано в Арбитражном суде Тюменской области 14 марта. По данным СБИС, тюменская компания в прошлом году дважды выигрывала контракты на поставку медикаментов в кожно-венерологический диспансер Тюменской области. Между тем за «Аксель Фармасьютикалс» числится долг в 15 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале марта тюменские налоговики подали сразу несколько исков на банкротство местных строительных компаний.

Тюменские налоговики массово банкротят строительные компании. Скрин
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Арбитраж#Арбитражный суд#Банкротство#Экономика#Александр Мязин
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