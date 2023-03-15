Из-за банкротства тюменской фирмы кожвендиспансер может остаться без лекарств

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Дело № А70-5067/2023 зарегистрировано в Арбитражном суде Тюменской области 14 марта. По данным СБИС, тюменская компания в прошлом году дважды выигрывала контракты на поставку медикаментов в кожно-венерологический диспансер Тюменской области. Между тем за «Аксель Фармасьютикалс» числится долг в 15 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале марта тюменские налоговики подали сразу несколько исков на банкротство местных строительных компаний.