Из тюменских компаний хотят уволиться 30% сотрудников

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Жители областной столицы уверены, что проще всего найти новую работу в сфере услуг и в области рабочих профессий. Также 14% сообщают о немалом числе вакансий с отрасли продаж, промышленности и общепита (по 9%).
Сложнее всего устроиться на работу с нефтегазодобывающей сфере (26%), ИТ (14%) и юриспруденции (9%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает врачей-инфекционистов, онкологов, психиатров, офтальмологов. На одно предложение о работе приходится всего лишь 0,2-0,8 резюме.