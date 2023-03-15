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Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Из тюменских компаний хотят уволиться 30% сотрудников

15 марта 2023, 05:46
Фото: 1MI

В ближайшее время из компаний Тюмени уволится треть сотрудников

Почти треть тюменцев планируют уволиться с работы в этом году. При это 55% работающих горожан считают, что в настоящее время на поиск достойной работы может уйти немало времени. Таковы данные опроса исследовательского центра «Зарплата.ру».
Сюжет
Тюмень

Жители областной столицы уверены, что проще всего найти новую работу в сфере услуг и в области рабочих профессий. Также 14% сообщают о немалом числе вакансий с отрасли продаж, промышленности и общепита (по 9%).

Сложнее всего устроиться на работу с нефтегазодобывающей сфере (26%), ИТ (14%) и юриспруденции (9%).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает врачей-инфекционистов, онкологов, психиатров, офтальмологов. На одно предложение о работе приходится всего лишь 0,2-0,8 резюме.

В Тюмени не хватает инфекционистов и онкологов
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Тюмень#Увольнение#Тюменская область
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