Из тюменских компаний хотят уволиться 30% сотрудников

В ближайшее время из компаний Тюмени уволится треть сотрудников

Почти треть тюменцев планируют уволиться с работы в этом году. При это 55% работающих горожан считают, что в настоящее время на поиск достойной работы может уйти немало времени. Таковы данные опроса исследовательского центра «Зарплата.ру».

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