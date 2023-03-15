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Published Сегодня, 11:39

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Updated Сегодня, 11:41

Инессу Бранденбург приговорили к 4 годам лишения свободы

15 марта 2023, 11:39
Фото: nashgorod.ru

За кражу 561 миллиона Инессу Бранденбург отправили в тюрьму на 4 года

Сегодня судья Калининского районного суда вынес решение по делу Инессу Бранденбург, обвиняемой за кражу 561 миллиона из банка. 4 года женщина проведет в колонии общего режима.
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Суд

Женщину признали виновной по п. п. «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере.

Смягчающим обстоятельством послужило то, что Бранденбург согласилась сотрудничать со следствием. Она рассказала, как планировалось ограбление, как деньги вывозились и кто участвовал в сговоре.

Ранее в своем последнем слове женщина сообщила, что из близких родственников у нее остался только сын студенческого возраста. В содеянном Бранденбург раскаивалась, она считает, что эти деньги ее уже наказали. После кражи мошенница боялась каждого стука в дверь и серьезно заболела.

«С учетом позиции государственного обвинителя виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправивтельной колонии общего режима», — сообщают в прокуратуре Тюменской области.

Отметим, что главный организатор ограбления Григорий Романюта до сих пор находится во всероссийском и международном розыске.

Инессе Бранденбург, укравшей из банка 560 млн предоставили последнее слово
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Ранее «Наш город» рассказывал о подробностях этого крупного ограбления и личности Инессы Бранденбург. Ранее женщина строила успешную карьеру, однако и до знакомства с Романютой проворачивала банковские махинации.

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