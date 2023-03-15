Инессу Бранденбург приговорили к 4 годам лишения свободы

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Женщину признали виновной по п. п. «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере.
Смягчающим обстоятельством послужило то, что Бранденбург согласилась сотрудничать со следствием. Она рассказала, как планировалось ограбление, как деньги вывозились и кто участвовал в сговоре.
Ранее в своем последнем слове женщина сообщила, что из близких родственников у нее остался только сын студенческого возраста. В содеянном Бранденбург раскаивалась, она считает, что эти деньги ее уже наказали. После кражи мошенница боялась каждого стука в дверь и серьезно заболела.
«С учетом позиции государственного обвинителя виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправивтельной колонии общего режима», — сообщают в прокуратуре Тюменской области.
Отметим, что главный организатор ограбления Григорий Романюта до сих пор находится во всероссийском и международном розыске.
Ранее «Наш город» рассказывал о подробностях этого крупного ограбления и личности Инессы Бранденбург. Ранее женщина строила успешную карьеру, однако и до знакомства с Романютой проворачивала банковские махинации.