Инессу Бранденбург приговорили к 4 годам лишения свободы

Ранее в своем последнем слове женщина сообщила, что из близких родственников у нее остался только сын студенческого возраста. В содеянном Бранденбург раскаивалась, она считает, что эти деньги ее уже наказали. После кражи мошенница боялась каждого стука в дверь и серьезно заболела.