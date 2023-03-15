Инессе Бранденбург, укравшей из банка 560 млн предоставили последнее слово

Тем временем Бранденбург отправила в командировку руководителя отдела кассовых операций, в связи с чем и эти обязанности легли на нее. На протяжении этого времени регулярно пополняли казну банка из отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центробанка РФ. Они придумали легенду — деньги им нужны для того, чтобы выплатить из вкладчикам, которые обнаружили тенденцию к оттоку в связи с понижением ставок. Так в кассе и оказалась сумма в 561 миллион рублей.