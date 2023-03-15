Инессе Бранденбург, укравшей из банка 560 млн предоставили последнее слово

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
«Все, что произошло в моей жизни, начиная с января 2018 года — это наказание за совершенное преступление. И я это понимаю. Три с половиной года я боялась каждого стука в свою дверь. Деньги, которые я получила после преступления, по иронии судьбы меня же и украли. Тяжело заболела, перенесла операцию. Болезнь не исключает рецидива. Один без поддержки остался мой сын, которого я растила и воспитывала без отца. Не смотря на то, что он студенческого возраста, я ему сейчас очень нужна. Других близких родственников у нас с ним нет. Уверяю вас, что за эти пять лет я в полной мере осознала, что совершила. И более, чем никто виню себя в произошедшем. Искренне извиняюсь перед всеми людьми, у которых забрала их деньги. Прошу прощения у тех, кому доставила столько проблем, неприятностей. Я нахожусь в заключении с июля 2021 года и понимаю, что меня ожидает после вынесения приговора. Ваша честь, прошу вас поверить в мое искренне раскаяние и желание жить честно, рядом со своим сыном. Прошу не наказывать меня чрезмерно строго», — обратилась к суду Инесса Бранденбург.
Суд удалился для вынесения приговора. Бранденбург получит наказание по п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере.
Женщина родилась в 1969 году в Иркутске. В 1991 она окончила местный институт народного хозяйства по специальности финансист. До 2000-х годов она работала в иркутских финансовых и лесопромышленных компаниях. В 2009 ее назначили управляющей филиала «Иркутский» ОАО Банка «Открытие».
Уже тогда местные СМИ писали о том, что женщина не чиста на руку. Предполагалось, что она помогала получить кредиты на крупные суммы, после чего помогала их списать, разумеется не без собственной выгоды.
В 2013–2015 годах она уже занимала посты члена совета директоров и председателя правления ОАО «БайкалИнвестБанк». В 2015–2017 годах занимала пост генерального директора лесозаготовительной компании «Гриневальд».
Знакомство с тюменцем Григорием Романютой, председателем правления Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР), пришлось на 2017 год. Бизнесмен предложил женщине работу.
Бранденбург назначили заместителем председателя. Однако ей нужно было дождаться, когда Романюта выкупит банк. Сделка по покупке на самом деле и не планировалась, но новую сотрудницу долго мучили обещаниями о скорейшей покупке.
«В 10-х числах января 2018 года по инициативе Романюты в Москве состоялась встреча с Дмитрием Мануиовым, его товарищем. В ходе этой встречи он сообщил, что в тюменском банке СБРР планируется проверка ЦБ России, которую банк не пройдет. И Романюта предложил Мануилову вытащить оставшиеся деньги в банке. В основе мотива лежит корысть, а жадность человека бездонна и Мануилов согласился», — сообщали в прокуратуре Тюменской области.
Позже Бранденбург прямо заявили, что выкупать банк никто не будет, Романюта и Мануилов решили предложил женщине более выгодные условия. Встретили сотрудницу в тюменском отеле Hilton и сообщили, что у купленного банка вот-вот отзовут лицензию, а значит она попадет в «черные списки» и ее карьере придет конец.
Тогда и Инессе Бранденбург поступило предложение об ограблении. Женщина тоже согласилась.
Для обеспечения алиби и сокрытия преступления, на Бренденбург возложили обязанности руководителя, так как Романюта ушел «в отпуск», куда вместе с ним отправился второй заместитель и главный бухгалтер. Подельникам было известно, что отправляются руководители далеко и скорее всего навсегда.
Тем временем Бранденбург отправила в командировку руководителя отдела кассовых операций, в связи с чем и эти обязанности легли на нее. На протяжении этого времени регулярно пополняли казну банка из отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центробанка РФ. Они придумали легенду — деньги им нужны для того, чтобы выплатить из вкладчикам, которые обнаружили тенденцию к оттоку в связи с понижением ставок. Так в кассе и оказалась сумма в 561 миллион рублей.
Ограбление было запланировано на вечер 26 января 2018 года в банке, который располагался в доме № 61 на улице Кары Цеткин. На правах руководителя отдела кассовых операций, женщина взяла у рядового кассира ключ от сейфа, где хранились полученные обманом деньги.
Сохранились записи с видеокамер, где видно, как 561 миллион Бранденбург достает пачки с деньгами и раскидывает их по девяти сумкам, одна из которых — с 350 миллионами, полагалась подельнику Романюты — Сергею Кузнецову, который также засветился за записи.
100 миллионов Бранденбург забрала себе и арендовала самолет ЯК-40, на котором в тот же день прибыла в Москву. Оттуда женщина 28 января вылетела в Берлин, где беззаботно прожила 3 года.
Разумеется кража крупной суммы не осталась незаметной. В Тюмени начали проводить расследовании и впоследствии группу похитителей объявили в розыск.
Первыми попались Игорь Горбоносов, получивший долю в 5 миллионов рублей, Сергей Кузнецов, получивший 10 миллионов рублей и Дмитрий Мануилов, присвоивший 90 миллионов рублей. Горбоносов и Кузнецов по решению суда были приговорены к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, Мануилова отправили в камеру на 4 года.
Следствие предполагало, что именно Григорий Романюта и Инесса Бранденбург организовали похищение денег из кассы банка. Оба были во всероссийском и международном розыске с 2018 года.
Только сентябре 2021 года Бранденбург была задержана в Испании. Экстрадировать ее в Россию удалось к 2022 году по запросу Генеральной прокуратуры РФ. После заключения в тюменское СИЗО женщина подписала досудебное соглашение с прокурором и рассказала о подробностях ограбления.
Тем не менее главный организатор хищении и обладатель самой большой доли Романюта все еще находится в розыске.