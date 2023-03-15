Движение на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск заблокировано из-за ДТП грузовиков. Фото

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
«Пострадавших в ДТП нет. Автомобиль «Хендэ» въехал в «Газель», сопровождающую дорожную технику, ведущую расчистку трассы», - отметили в пресс-службе ГИБДД.
Проезд сейчас расчищают оперативные службы, стоит отметить, что в момент аварии «Газель» надломилась и не может ехать.
Ранее «Наш город» сообщал, что за последние сутки в авариях на тюменски трассах погибли 2 человека. На 144-м километре дороги Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе столкнулись Lada Granta и УАЗ Патриот, скончалась девушка.