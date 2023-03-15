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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Движение на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск заблокировано из-за ДТП грузовиков. Фото

15 марта 2023, 12:06
Фото: ГИБДД

Из-за столкновения грузовиков трасса Тюмень – Ханты-Мансийск заблокирована. Фото

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск ограничено движение. По данным ГИБДД на 111-м километре федеральной автодороги произошло серьёзное ДТП. Объезд осуществляется через село Ярково.
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ДТП
«Пострадавших в ДТП нет. Автомобиль «Хендэ» въехал в «Газель», сопровождающую дорожную технику, ведущую расчистку трассы», - отметили в пресс-службе ГИБДД.

Проезд сейчас расчищают оперативные службы, стоит отметить, что в момент аварии «Газель» надломилась и не может ехать.

Ранее «Наш город» сообщал, что за последние сутки в авариях на тюменски трассах погибли 2 человека. На 144-м километре дороги Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе столкнулись Lada Granta и УАЗ Патриот, скончалась девушка.

В ДТП на тюменской трассе погибла 36-летняя водитель Lada Granta. Фото
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#Александр Мязин#ДТП#Общество#Тюменцы#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Происшествия#Погода
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