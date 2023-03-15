Движение на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск заблокировано из-за ДТП грузовиков. Фото

Ранее «Наш город» сообщал, что за последние сутки в авариях на тюменски трассах погибли 2 человека. На 144-м километре дороги Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе столкнулись Lada Granta и УАЗ Патриот, скончалась девушка.