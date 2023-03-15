nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Детскому омбудсмену Тюменской области хотят предоставить денежную привилегию

15 марта 2023, 06:21
Фото: 1MI

В Тюменской области детскому омбудсмену предоставят денежную привилегию

Власти Тюменской области планируют ввести для уполномоченного по правам ребенка право на получение денежного поощрения за получение государственных наград. Соответствующий проект постановления опубликован на портале правительства Тюменской области.
Сюжет
Тюмень
«Предлагается установить для уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области и лица, уволенного с должности уполномоченного по правам ребенка после представления к госнаградами РФ или поощрениями президента России, гарантию по выплате единовременного поощрения. Предусмотреть возможность получения единовременного поощрения членам семьи лица, имеющего право на получение единовременного поощрения, в случае его гибели (смерти), а также в случае награждения такого лица государственной наградой Российской Федерации посмертно», — сказано в постановлении.

По мнению властей, принятие проекта позволит обеспечить соблюдение принципа единства правовых и организационных основ государственной службы Российской Федерации, поскольку на данный момент аналогичные правила действуют в отношении всех лиц, замещающих государственные должности Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют расширить список полномочий уполномоченного по правам предпринимателей. Чиновнику разрешат посещать места заключения и защищать права и законные интересы коммерческих организаций.

Уполномоченному по защите прав предпринимателей добавят полномочий
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Уполномоченный по правам ребенка#Льготы#Выплаты#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Тюменский живодер отделался исправительными работами
Вчера, 08:33
Жительницам Тюмени выдают сертификаты на посещение врачей
13 марта 05:35
В Тюменской области обработают от клещей 6,5 тысяч гектар земли
13 марта 04:57
Родители тюменской школьницы пытаются взыскать с учебного заведения 500 тысяч рублей
13 марта 03:47
Тюменцы столкнулись с курортным видом мошенничества
13 марта 02:49
В Тюмени начался сезон луж
13 марта 01:44