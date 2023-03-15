Детскому омбудсмену Тюменской области хотят предоставить денежную привилегию

В Тюменской области детскому омбудсмену предоставят денежную привилегию

Власти Тюменской области планируют ввести для уполномоченного по правам ребенка право на получение денежного поощрения за получение государственных наград. Соответствующий проект постановления опубликован на портале правительства Тюменской области.

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