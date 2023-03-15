Детскому омбудсмену Тюменской области хотят предоставить денежную привилегию

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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«Предлагается установить для уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области и лица, уволенного с должности уполномоченного по правам ребенка после представления к госнаградами РФ или поощрениями президента России, гарантию по выплате единовременного поощрения. Предусмотреть возможность получения единовременного поощрения членам семьи лица, имеющего право на получение единовременного поощрения, в случае его гибели (смерти), а также в случае награждения такого лица государственной наградой Российской Федерации посмертно», — сказано в постановлении.
По мнению властей, принятие проекта позволит обеспечить соблюдение принципа единства правовых и организационных основ государственной службы Российской Федерации, поскольку на данный момент аналогичные правила действуют в отношении всех лиц, замещающих государственные должности Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют расширить список полномочий уполномоченного по правам предпринимателей. Чиновнику разрешат посещать места заключения и защищать права и законные интересы коммерческих организаций.