Десятки тюменских производителей представят продукцию на ярмарке в Тюмени

С другой стороны власти пытаются контролировать незаконную торговлю в городе. В своем телеграм-канале мы провели опрос, чтобы узнать, как тюменцы относятся к уличным продавцам и видят ли они опасность в их продукции. Из 550 опрошенных только 24% считают, что с этим видом торговли нужно бороться и городским властям стоит усилить работу в этом направлении. 35% респондентов заявили, что людям нужно как-то зарабатывать.