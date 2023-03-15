Десятки тюменских производителей представят продукцию на ярмарке в Тюмени

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Для тюменских покупателей будут доступны мясная продукция, рыба, мед, яйцо, дикоросы, ремесленные товары местного производства.
«Торговые ряды развернутся по адресам: ул. Севастопольская, 12/3 (на прилегающей территории к Выставочному залу) с 8:00 до 17:00; Цветной бульвар (у арки со стороны ул. Орджоникидзе) с 10:00 до 17:00; ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) с 8:00 до 17:00; пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ «Заречный двор») с 8:00 до 17:00», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Стоит отметить, что ярмарки проводятся каждую неделю, последняя была 4 марта. Уличная торговля приносит прибыль предпринимателям из других районов области.
В феврале «Наш город» сообщал, что выручка тюменских продавцов на рынках и ярмарках выросла на 162 миллиона рублей. Тюменцы стали чаще покупать товары на подобных мероприятиях. В декабре 2022 выручка касс увеличилась на 43% по сравнению с декабрем 2021 года. Кроме того, торговцы стали чаще применять контрольно-кассовую технику, что способствует исключению недобросовестных продавцов и уменьшению теневого оборота. По данным УФНС по Тюменской области, на рынках и ярмарках области на 983 торговых точках работают сотни тюменцев.
С другой стороны власти пытаются контролировать незаконную торговлю в городе. В своем телеграм-канале мы провели опрос, чтобы узнать, как тюменцы относятся к уличным продавцам и видят ли они опасность в их продукции. Из 550 опрошенных только 24% считают, что с этим видом торговли нужно бороться и городским властям стоит усилить работу в этом направлении. 35% респондентов заявили, что людям нужно как-то зарабатывать.