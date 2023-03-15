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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Более трети малоимущих россиян опасаются получать господдержку

Сегодня, 08:55
Около трети потенциальных получателей пособий от государства опасаются подавать заявление на получение поддержки.

Как передают “Известия”, большинство людей (62,5%) с маленькими зарплатами уже обратились за господдержкой для получения выплат беременным и на детей до 17 лет, которые действуют с 1 января.

Однако остальные граждане опасаются подавать заявление на этот вид помощи. Чаще всего люди не понимают критерии и условия назначения пособия.

В связи с этим, общественники призывают госструктуры совместно и точечно работать над повышением финансовой грамотности людей. Чиновники не против.

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