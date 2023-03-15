Бизнес не идет: Тюменцы продают пункты заказов Wildberries

Ранее «Наш город» сообщал, что ПВЗ интернет-магазина Wildberries в Тюмени пока работают в обычном режиме. Сейчас их 235 штук. Однако, что будет завтра-послезавтра сотрудники ПВЗ ответить затрудняются. Многие не довольны новыми штрафами маркетплейса.