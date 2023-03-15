Бизнес не идет: Тюменцы продают пункты заказов Wildberries

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Стоит отметить, что эти объявления появились за последние 2 недели.
«Продаю прибыльный пункт выдачи Wildberries работает 3 месяца показал себя хорошо, товарооборот растет с каждым днем. Очень выгодное местоположение в радиусе 1 км нет ближайших пунктов», - сообщается в одном из объявлений на «Авито».
ПВЗ находится на улице Профсоюзной и стоит 650 000 рублей. Бизнесмены отмечают, что эти пункты работают по ставке 3% на весь оборот товара.
Ранее «Наш город» сообщал, что ПВЗ интернет-магазина Wildberries в Тюмени пока работают в обычном режиме. Сейчас их 235 штук. Однако, что будет завтра-послезавтра сотрудники ПВЗ ответить затрудняются. Многие не довольны новыми штрафами маркетплейса.