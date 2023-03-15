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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Бизнес не идет: Тюменцы продают пункты заказов Wildberries

15 марта 2023, 13:28
Фото: Скрин Авито

В Тюмени наблюдается бум продаж пунктов выдачи Wildberries

В Тюмени продают сразу 5 пунктов заказов Wildberries. На доске объявлений «Авито» тюменцам предлагают начать свой бизнес с действующего ПВЗ. Цены от 550 тысяч рублей до 1,8 млн.

Стоит отметить, что эти объявления появились за последние 2 недели.

«Продаю прибыльный пункт выдачи Wildberries работает 3 месяца показал себя хорошо, товарооборот растет с каждым днем. Очень выгодное местоположение в радиусе 1 км нет ближайших пунктов», - сообщается в одном из объявлений на «Авито».

ПВЗ находится на улице Профсоюзной и стоит 650 000 рублей. Бизнесмены отмечают, что эти пункты работают по ставке 3% на весь оборот товара.

Ранее «Наш город» сообщал, что ПВЗ интернет-магазина Wildberries в Тюмени пока работают в обычном режиме. Сейчас их 235 штук. Однако, что будет завтра-послезавтра сотрудники ПВЗ ответить затрудняются. Многие не довольны новыми штрафами маркетплейса.

«Пока работаем, но можем закрыться»: владельцы пунктов выдачи заказов WB о ситуации
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Деньги#Бизнес#Покупка-продажа
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