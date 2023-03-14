В зоне СВО погиб 37-летний сотрудник тюменской птицефабрики

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Николай родился и вырос в селе Каскара, обучался в Каскаринской школе, работал на птицефабрике «Тюменский бройлер».
Военного посмертно наградили медалью " За Отвагу " и чёрным крестом ЧВК «Вагнер», сообщили в группе «Столичный | Тюменский район».
Ранее «Наш Город» писал, что в Вагайском районе на минувшей неделе простились с участником СВО Антоном Ковальчуком. Военный получил смертельное ранение в зоне СВО.