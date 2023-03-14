В зоне СВО погиб 37-летний сотрудник тюменской птицефабрики

В зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Тюменской области

В Тюмени на «Аллее Славы» похоронили 37-летнего жителя Тюменской области, добровольца ЧВК «Вагнер» Николая Назарова. Военный погиб 27 января 2023 года под Артемовском при выполнении боевого задания.

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