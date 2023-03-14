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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

В зоне СВО погиб 37-летний сотрудник тюменской птицефабрики

14 марта 2023, 07:54
Фото: НЕ ЖДИ меня из Украины

В зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Тюменской области

В Тюмени на «Аллее Славы» похоронили 37-летнего жителя Тюменской области, добровольца ЧВК «Вагнер» Николая Назарова. Военный погиб 27 января 2023 года под Артемовском при выполнении боевого задания.
Сюжет
Тюмень

Николай родился и вырос в селе Каскара, обучался в Каскаринской школе, работал на птицефабрике «Тюменский бройлер».

Военного посмертно наградили медалью " За Отвагу " и чёрным крестом ЧВК «Вагнер», сообщили в группе «Столичный | Тюменский район».

Ранее «Наш Город» писал, что в Вагайском районе на минувшей неделе простились с участником СВО Антоном Ковальчуком. Военный получил смертельное ранение в зоне СВО.

 

В тюменском селе похоронили участника СВО
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#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Военные травмы#Военные действия#Похороны#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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