В Югре на трассу сел вертолет, чтобы спасти пострадавших в аварии мать с ребенком

В Югре на трассу сел вертолет для спасения пострадавших. Одна девочка скончалась

По данным muksun.fm, вертолет с медиками на борту приземлился на трассе Cургут-Ноябрьск. Он спас мать с ребенком, которые пострадали в автомобильной аварии.

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