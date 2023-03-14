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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Югре на трассу сел вертолет, чтобы спасти пострадавших в аварии мать с ребенком

14 марта 2023, 13:04
Фото: 1MI

В Югре на трассу сел вертолет для спасения пострадавших. Одна девочка скончалась

По данным muksun.fm, вертолет с медиками на борту приземлился на трассе Cургут-Ноябрьск. Он спас мать с ребенком, которые пострадали в автомобильной аварии.
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Дети

ДТП произошло на 138 км трассы Сургут- Ноябрьск. Легковой автомобиль не справился с управлением и врезался в грузовик. Прибывшие на место врачи скорой помощи из Когалыма, вызвали спецбригаду Центра медицины катастроф.

Для посадки вертолёта инспекторы ГИБДД перекрыли трассу. Двое пострадавших — шестимесячный ребенок и женщина 50 лет были доставлены в больницу. В ДТП погибла 24-летняя девушка и маленькая девочка.

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за снегопада на федеральных трассах Тюменской области видимость снизилась до 100 метров.

На трассах Тюмень - Омск и Тюмень - Курган метель. Видимость снизилась до 100 метров
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#Александр Мязин#Дети#Общество#Происшествия#Водители#Дороги#Погода#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Тюменцы
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