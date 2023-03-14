В Югре на трассу сел вертолет, чтобы спасти пострадавших в аварии мать с ребенком

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
ДТП произошло на 138 км трассы Сургут- Ноябрьск. Легковой автомобиль не справился с управлением и врезался в грузовик. Прибывшие на место врачи скорой помощи из Когалыма, вызвали спецбригаду Центра медицины катастроф.
Для посадки вертолёта инспекторы ГИБДД перекрыли трассу. Двое пострадавших — шестимесячный ребенок и женщина 50 лет были доставлены в больницу. В ДТП погибла 24-летняя девушка и маленькая девочка.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за снегопада на федеральных трассах Тюменской области видимость снизилась до 100 метров.