В Тюменской облбольнице №11 открылся Центр компетенций в сфере медицины

Posted 14 марта 2023,, 10:13
Published 14 марта 2023,, 10:13
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Также в Центре будут обучаться управленческий аппарат больницы и учащиеся медицинских классов, получая новые профессиональные навыки и консультации профильных экспертов по различным вопросам в области здравоохранения.
Центр планирует развивать несколько направлений:
Обучение и получение профессиональных навыков врачей с привлечением ученых, внештатных специалистов;
Второй блок Центра будет посвящен молодому поколению. Уже на протяжении двух лет на базе Областной больницы реализуется проект «Медицинские классы» для школьников 9-11 классов;
Третий блок Центра будет способствовать повышению уровня обучения среднего и младшего медицинского персонала.
«Центр компетенций, организованный на базе Областной больнице №11, будет ключевым центром подготовки и профессионального развития специалистов медицинской сферы, обеспечивая высококачественное обслуживание и эффективное управление в медицинской отрасли», — отметил главный врач Областной больницы №11 Алексей Белов.