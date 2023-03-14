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Posted 14 марта 2023,, 10:13

Published 14 марта 2023,, 10:13

Modified Сегодня, 03:33

Updated Сегодня, 03:33

В Тюменской облбольнице №11 открылся Центр компетенций в сфере медицины

В Тюменской облбольнице №11 открылся Центр компетенций в сфере медицины

14 марта 2023, 10:13
Фото: департамент здравоохранения ТО
В первых числах марта Центр компетенций в сфере медицины открылся в Областной больнице №11. Проект нацелен на развитие и поддержку профессионального роста врачей и медицинских специалистов Омутинского, Голышмановского, Юргинского и Аромашевского районов, сообщает депзрав региона.

Также в Центре будут обучаться управленческий аппарат больницы и учащиеся медицинских классов, получая новые профессиональные навыки и консультации профильных экспертов по различным вопросам в области здравоохранения.

Центр планирует развивать несколько направлений:

Обучение и получение профессиональных навыков врачей с привлечением ученых, внештатных специалистов;

Второй блок Центра будет посвящен молодому поколению. Уже на протяжении двух лет на базе Областной больницы реализуется проект «Медицинские классы» для школьников 9-11 классов;

Третий блок Центра будет способствовать повышению уровня обучения среднего и младшего медицинского персонала.

«Центр компетенций, организованный на базе Областной больнице №11, будет ключевым центром подготовки и профессионального развития специалистов медицинской сферы, обеспечивая высококачественное обслуживание и эффективное управление в медицинской отрасли», — отметил главный врач Областной больницы №11 Алексей Белов.

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