В Тюменской области в новом учебном году откроют 7 новых школ

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Как сообщили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области, в областной столице новые учебные заведения смогут принять более 4 тысяч детей. Кроме того, к новому учебному году в Тюмени завершат ремонтные работы в здании учебного заведения на улице Газовиков. На данный момент здесь обновлены инженерные коммуникации, электрика, идет монтаж вентиляционного оборудования.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2024 году откроют новую школу на 1100 мест в микрорайоне Мелиораторов. Строительством учебного заведения займется компания «Стройимпульс». На эти цели из бюджеты выделено более 1,8 миллиарда рублей.