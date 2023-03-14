В Тюменской области в новом учебном году откроют 7 новых школ

Как сообщили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области, в областной столице новые учебные заведения смогут принять более 4 тысяч детей. Кроме того, к новому учебному году в Тюмени завершат ремонтные работы в здании учебного заведения на улице Газовиков. На данный момент здесь обновлены инженерные коммуникации, электрика, идет монтаж вентиляционного оборудования.