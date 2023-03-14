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Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

В Тюменской области в новом учебном году откроют 7 новых школ

14 марта 2023, 04:33
Фото: 1MI

В Тюменской области откроют 7 новых школ

Семь новых школ откроют в Тюменской области к 1 сентября. Три из них расположатся в микрорайонах Плеханово, Тура и Ямальский-2, еще четыре — в селах Новотроицкое Нижнетавдинского района, Крашеннино Упоровского района, деревне Митькинское Вагайского района.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области, в областной столице новые учебные заведения смогут принять более 4 тысяч детей. Кроме того, к новому учебному году в Тюмени завершат ремонтные работы в здании учебного заведения на улице Газовиков. На данный момент здесь обновлены инженерные коммуникации, электрика, идет монтаж вентиляционного оборудования.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2024 году откроют новую школу на 1100 мест в микрорайоне Мелиораторов. Строительством учебного заведения займется компания «Стройимпульс». На эти цели из бюджеты выделено более 1,8 миллиарда рублей.

Школу за 1,8 млрд в тюменском микрорайоне построит ишимская фирма
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Школы#Школьники#Тюмень#Строительство#Тюменская область
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