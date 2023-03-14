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Posted 14 марта 13:24

Published 14 марта 13:24

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

В Тюменской области пройдет весенний турнир по разработке игр и 3D-моделированию

14 марта 2023, 13:24
Фото: 1MI
Продлен прием заявок на весенний турнир по разработке игр и 3D-моделированию, который проводит Центр робототехники и АСУ Тюменской области. Принять участие в соревнованиях может любой желающий старше 11 лет.

По направлению «Разработка компьютерных игр» подать заявку можно до 15 марта, по 3D-моделированию до 17 марта включительно.

В компетенции «Разработка компьютерных игр» можно участвовать индивидуально или командой до 2 человек. На конкурс необходимо предоставить архивы с исходными файлами проекта и файлами готовой игры (build), текстовый файл с кратким описанием проекта, информацией о команде, презентацию проекта. Темы этого направления — «Марио» и «Открытый космос».

В направлении «3D-моделирование для компьютерных игр» необходимо отправить 3-4 рендера созданной модели в разных позах и с освещением, скриншот модели в редакторе и 3D-модель в формате fxb.

Узнать подробнее об условиях участия и требованиях можно на официальном сайте конкурса.

Защита проектов пройдет в очном формате, «Разработка компьютерных игр» — 18 марта, «3D-моделирование для компьютерных игр» — 1 апреля. Участники могут присутствовать лично или онлайн по видеосвязи.

Организатором конкурса стали Центр робототехники и АСУ Тюменской области при поддержке регионального департамента информатизации в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

 

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