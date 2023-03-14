В Тюменской области пройдет весенний турнир по разработке игр и 3D-моделированию

В компетенции «Разработка компьютерных игр» можно участвовать индивидуально или командой до 2 человек. На конкурс необходимо предоставить архивы с исходными файлами проекта и файлами готовой игры (build), текстовый файл с кратким описанием проекта, информацией о команде, презентацию проекта. Темы этого направления — «Марио» и «Открытый космос».