В Тюменской области пройдет весенний турнир по разработке игр и 3D-моделированию

Posted 14 марта 13:24
Published 14 марта 13:24
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
По направлению «Разработка компьютерных игр» подать заявку можно до 15 марта, по 3D-моделированию до 17 марта включительно.
В компетенции «Разработка компьютерных игр» можно участвовать индивидуально или командой до 2 человек. На конкурс необходимо предоставить архивы с исходными файлами проекта и файлами готовой игры (build), текстовый файл с кратким описанием проекта, информацией о команде, презентацию проекта. Темы этого направления — «Марио» и «Открытый космос».
В направлении «3D-моделирование для компьютерных игр» необходимо отправить 3-4 рендера созданной модели в разных позах и с освещением, скриншот модели в редакторе и 3D-модель в формате fxb.
Узнать подробнее об условиях участия и требованиях можно на официальном сайте конкурса.
Защита проектов пройдет в очном формате, «Разработка компьютерных игр» — 18 марта, «3D-моделирование для компьютерных игр» — 1 апреля. Участники могут присутствовать лично или онлайн по видеосвязи.
Организатором конкурса стали Центр робототехники и АСУ Тюменской области при поддержке регионального департамента информатизации в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».