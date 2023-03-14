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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

В Тюменской области пропала молодая женщина

14 марта 2023, 07:36
Фото: Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень"

В Тюменской области почти неделю назад пропала молодая женщина

В Тюменской области почти неделю идут поиски 36-летней Ольги Волосниковой. Женщина ушла из дома в городе Заводоуковск 8 марта и после этого перестала выходить на связь с родными.
Сюжет
Тюмень

Когда ее видели в последний раз, на ней была куртка черного цвета с капюшоном, бежевые спортивные брюки и кофта красного цвета. Рост — 1,65 метра, телосложение среднее, волосы светлые до плеч.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ольги Волосниковой, просят звонить по телефонам: 8 (34 542) 2-20-00, 8-932-32-39-911 или 102.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжаются поиски 57-летнего Сергея Пономарева. Мужчина пропал 7 марта.

В Тюмени пропал 57-летний мужчина
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поиск#Поиск человека#Поиски пропавших#Пропавшие без вести#Тюмень#Тюменская область
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