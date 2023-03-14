В Тюменской области пропала молодая женщина

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Когда ее видели в последний раз, на ней была куртка черного цвета с капюшоном, бежевые спортивные брюки и кофта красного цвета. Рост — 1,65 метра, телосложение среднее, волосы светлые до плеч.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ольги Волосниковой, просят звонить по телефонам: 8 (34 542) 2-20-00, 8-932-32-39-911 или 102.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжаются поиски 57-летнего Сергея Пономарева. Мужчина пропал 7 марта.