В тюменском ГИБДД на 50 лет Октября большие очереди

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
«Обстановка в ГИБДД патовая! Из семи окон на приём документов работают только три! Народу куча! Причем при повороте к ГИБДД пробка(!) - на парковке мест нет. Это происходит сегодня», - отмечает читатель «Нашего города».
Автомат который должен работать по электронным билетам не работает. Молодые сотрудницы буквально ручкой записывают с ваших слов вашу фамилию и говорят ждите.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени откроется горячая линия по вопросам, связанным с работой ж/д вокзала.