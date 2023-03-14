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Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

В тюменском ГИБДД на 50 лет Октября большие очереди

14 марта 2023, 17:36
Фото: nashgorod.ru

В отделе ГИБДД на 50 лет Октября в Тюмени большие очереди

В тюменском ГИБДД на 50 лет Октября, 63 к1, снова очереди. По данным читателей «Нашего города», людей очень много и инспекторы не успевают обрабатывать документы.
«Обстановка в ГИБДД патовая! Из семи окон на приём документов работают только три! Народу куча! Причем при повороте к ГИБДД пробка(!) - на парковке мест нет. Это происходит сегодня», - отмечает читатель «Нашего города».

Автомат который должен работать по электронным билетам не работает. Молодые сотрудницы буквально ручкой записывают с ваших слов вашу фамилию и говорят ждите.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени откроется горячая линия по вопросам, связанным с работой ж/д вокзала.

 

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Погода в Тюмени#Жалобы
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