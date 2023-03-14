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Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

В Тюмени падает спрос на квартиры в новостройках

14 марта 2023, 04:06
Фото: 1MI

В Тюмени на 12% упал интерес к квартирам в новостройках

В Тюмени падает спрос на квартиры в новостройках. За последний месяц уровень интереса к новому жилью у покупателей недвижимости снизился на 12%. По словам риелторов, на данный момент тюменцы активнее интересуются квартирами на вторичном рынке.
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Тюмень

И этому есть логичное объяснение — в квартиру, купленную в новостройке, необходимо вложить дополнительно немало финансовых средств, поскольку, как правило, жилье продают с черновой отделкой.

По данным банка «ДОМ.РФ», в феврале доля проданных квартир в новостройках составила в Тюмени меньше 30%. Вторичное жилье интересовало 68% покупателей, и чуть больше 2% высказали интерес к индивидуальному строительству. Всего в последнем месяцев зимы в Тюменской области было зарегистрировано более 3,5 тысяч ипотечных сделок, пишет URA.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в тройку регионов с самым выскоим уровнем закредитованности населения. Соотношение годовой зарплаты и среднего долга в регионе достигло 83,3%

Тюменская область вошла в число самых закредитованных регионов
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Покупка квартир#Покупатели квартир#Новостройки#Риелтор#Тюменцы#Покупка-продажа#Покупательский спрос#Тюмень#Тюменская область
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