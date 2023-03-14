В Тюмени падает спрос на квартиры в новостройках

По данным банка «ДОМ.РФ», в феврале доля проданных квартир в новостройках составила в Тюмени меньше 30%. Вторичное жилье интересовало 68% покупателей, и чуть больше 2% высказали интерес к индивидуальному строительству. Всего в последнем месяцев зимы в Тюменской области было зарегистрировано более 3,5 тысяч ипотечных сделок, пишет URA.RU.