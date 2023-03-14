В Тюмени падает спрос на квартиры в новостройках

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
И этому есть логичное объяснение — в квартиру, купленную в новостройке, необходимо вложить дополнительно немало финансовых средств, поскольку, как правило, жилье продают с черновой отделкой.
По данным банка «ДОМ.РФ», в феврале доля проданных квартир в новостройках составила в Тюмени меньше 30%. Вторичное жилье интересовало 68% покупателей, и чуть больше 2% высказали интерес к индивидуальному строительству. Всего в последнем месяцев зимы в Тюменской области было зарегистрировано более 3,5 тысяч ипотечных сделок, пишет URA.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в тройку регионов с самым выскоим уровнем закредитованности населения. Соотношение годовой зарплаты и среднего долга в регионе достигло 83,3%