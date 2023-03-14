В Тюмени осужден водитель, устроивший смертельное ДТП в районе ТЭЦ-2

Ранее «Наш город» сообщал, что два года условно получил машинист башенного крана за гибель коллеги на стройплощадке. В мае 2022 года осуждённый совершил подъем кирпичей на второй этаж строящегося дома без применения инвентарных выносных площадок. При развороте кран затронул оконную перемычку на пятом этаже, и впоследствии бетонная балка упала на рабочего. Он получил серьёзные травмы, от которых скончался.