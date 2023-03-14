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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В Тюмени осужден водитель, устроивший смертельное ДТП в районе ТЭЦ-2

14 марта 2023, 11:18

В Тюмени осужден 45-летний водитель за смерть сотрудника СТО

По данным прокуратуры Тюменской области, в Тюмени осужден водитель, устроивший смертельную аварию на шиномонтажной мастерской. Приговор был вынесен 45-летнему местному жителю.
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ДТП

Всё произошло днём 6 ноября 2022 года. В этот момент тюменец был пьян.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем „Hyundai Solaris“. Двигаясь по улице Теплотехников в районе ТЭЦ-2 г. Тюмени, мужчина не справился с управлением и допустил выезд на примыкающую к проезжей части территорию парковки у автомойки с последующим наездом на пешехода и на стоящие транспортные средства „SSANGYONG KYRON II“ и „Nissan“, — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В ДТП скончался 30-летний сотрудник шиномонтажной мастерской.

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.

Ранее «Наш город» сообщал, что два года условно получил машинист башенного крана за гибель коллеги на стройплощадке. В мае 2022 года осуждённый совершил подъем кирпичей на второй этаж строящегося дома без применения инвентарных выносных площадок. При развороте кран затронул оконную перемычку на пятом этаже, и впоследствии бетонная балка упала на рабочего. Он получил серьёзные травмы, от которых скончался.

Следует отметить, что с начала года «Наш город» сообщил о трёх подобных случаях. Рабочие гибнут из-за нарушения техники безопасности. 

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