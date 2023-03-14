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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

В Тюмени не хватает инфекционистов и онкологов

14 марта 2023, 07:06
Фото: 1MI

В Тюмени зафиксирован острый дефицит инфекционистов

Врачи-инфекционисты, офтальмологи и специалисты функциональной диагностики вошли в список самых дефицитных профессий. На одну вакансию по данным направлениям приходится всего от 0,2 до 0,8 резюме.
Сюжет
Тюмень

По данным службы исследований HeadHunter, в число дефицитных профессий также дефицитных также вошли онкологи, педиатры, травматологи, психиатры и т. д.

Размер заработной платы врача-инфекциониста в среднем составляет 60-80 тысяч рублей. Офтальмологам готовы платить в Тюменской области — от 75 тысяч рублей, врачу функциональной диагностики — от 50 тысяч рублей в месяц, онкологу — 60-90 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в список самых высокооплачиваемых вакансий вошли монтажники, плотники, менеджеры по продажам и бетонщики. Представителям этих профессий обещают платить не менее 200 тысяч рублей.

Тюменцам предлагают работу с заработной платой до 1,2 млн рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Вакансии#Дефицит#Исследования#Тюмень#Работа#Тюменская область
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