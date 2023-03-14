В Тюмени не хватает инфекционистов и онкологов

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По данным службы исследований HeadHunter, в число дефицитных профессий также дефицитных также вошли онкологи, педиатры, травматологи, психиатры и т. д.
Размер заработной платы врача-инфекциониста в среднем составляет 60-80 тысяч рублей. Офтальмологам готовы платить в Тюменской области — от 75 тысяч рублей, врачу функциональной диагностики — от 50 тысяч рублей в месяц, онкологу — 60-90 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в список самых высокооплачиваемых вакансий вошли монтажники, плотники, менеджеры по продажам и бетонщики. Представителям этих профессий обещают платить не менее 200 тысяч рублей.