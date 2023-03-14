В Тюмени не хватает инфекционистов и онкологов

Размер заработной платы врача-инфекциониста в среднем составляет 60-80 тысяч рублей. Офтальмологам готовы платить в Тюменской области — от 75 тысяч рублей, врачу функциональной диагностики — от 50 тысяч рублей в месяц, онкологу — 60-90 тысяч рублей.