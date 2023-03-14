В Тюмени на железнодорожном вокзале пьяные мужики устроили драку

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Пострадавших нет. Дебоширы возвращались с вахты и были в нетрезвом состоянии.
«Установлено, что в пути следования состава мужчины вели себя шумно, выражались нецензурной бранью и не реагировали на замечания со стороны попутчиков и сотрудников поездной бригады. Кроме того, по прибытии поезда на станцию Тюмень между пассажирами случился конфликт и они затеяли драку», - сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.
Вчера «Наш город» сообщал, что в баре «Руки ВВерх!» в Тюмени между посетителями произошла драка. Пострадал один человек.