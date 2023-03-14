В Тюмени на железнодорожном вокзале пьяные мужики устроили драку

Пермские вахтовики устроили драку на тюменском вокзале

На ЖД-вокзале в Тюмени четверо мужчин устроили драку, сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО. Их задержали полицейские, они привлечены к административной ответственности за «мелкое хулиганство».

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