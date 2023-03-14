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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

В Тюмени на железнодорожном вокзале пьяные мужики устроили драку

14 марта 2023, 14:08
Фото: 1MI

Пермские вахтовики устроили драку на тюменском вокзале

На ЖД-вокзале в Тюмени четверо мужчин устроили драку, сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО. Их задержали полицейские, они привлечены к административной ответственности за «мелкое хулиганство».
Сюжет
Драка

Пострадавших нет. Дебоширы возвращались с вахты и были в нетрезвом состоянии.

«Установлено, что в пути следования состава мужчины вели себя шумно, выражались нецензурной бранью и не реагировали на замечания со стороны попутчиков и сотрудников поездной бригады. Кроме того, по прибытии поезда на станцию Тюмень между пассажирами случился конфликт и они затеяли драку», - сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Вчера «Наш город» сообщал, что в баре «Руки ВВерх!» в Тюмени между посетителями произошла драка. Пострадал один человек.

В Тюмени на улице Челюскинцев произошла драка между посетителями бара
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#Александр Мязин#Новости тюмени#Происшествия#Общество#Тюменцы#Драка#Массовая драка#Транспортная прокуратура
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