В Тюмень на чемпионат России по лыжным гонкам приедут 264 спортсмена

Posted 14 марта 12:02
Published 14 марта 12:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В числе ведущих лыжников — Александр Большунов, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Юлия Ступак и другие члены сборной страны.
В составе команды Тюменской области выступят 22 спортсмена — 14 женщин и 8 мужчин.
Программа соревнований:
18 марта
11:00 — Спринт. Классический стиль. Квалификация — 1,7 км. Женщины;
11:30 — Спринт. Классический стиль. Квалификация — 1,7 км. Мужчины;
13:00 — 15:20 — Финальные, полуфинальные, четвертьфинальные забеги.
19 марта
11:00 — Скиатлон. Женщины 15 км;
12:30 — Скиатлон. Мужчины 30 км.
21 марта
11:00 — Раздельный старт свободный стиль. Женщины 10 км;
12:30 — Раздельный старт свободный стиль. Мужчины 15 км.
22 марта
11:00 — Командный спринт свободный стиль. Квалификация — 1,7 км. Женщины;
11:30 — Командный спринт свободный стиль. Квалификация — 1,7 км. Мужчины;
12:30 — Финал женщины;
13:00 — Финал мужчины.
24 марта
11:00 — Эстафета. Женщины (4×5 км.);
12:30 — Эстафета. Мужчины (4×10 км.).
25 марта
11:00 — Масс-старт, классический стиль. Женщины 30 км.
26 марта
11:00 — Масс-старт, классический стиль. Мужчины 50 км.
Напомним, в Тюменской области большое внимание уделяется развитию лыжного спорта Также в регионе есть все необходимое для проведения соревнований такого уровня. Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» обладает всей необходимой инфраструктурой как для спортсменов, так и для болельщиков.