В Тюмень на чемпионат России по лыжным гонкам приедут 264 спортсмена

Напомним, в Тюменской области большое внимание уделяется развитию лыжного спорта Также в регионе есть все необходимое для проведения соревнований такого уровня. Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» обладает всей необходимой инфраструктурой как для спортсменов, так и для болельщиков.