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Posted 14 марта 12:02

Published 14 марта 12:02

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

В Тюмень на чемпионат России по лыжным гонкам приедут 264 спортсмена

14 марта 2023, 12:02
Фото: 1MI
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в тюменской «Жемчужине Сибири» с 17 по 27 марта. Участие в соревнованиях примут 264 спортсмена из 39 российских регионов, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

В числе ведущих лыжников — Александр Большунов, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Юлия Ступак и другие члены сборной страны.

В составе команды Тюменской области выступят 22 спортсмена — 14 женщин и 8 мужчин.

Программа соревнований:

18 марта

11:00 — Спринт. Классический стиль. Квалификация — 1,7 км. Женщины;

11:30 — Спринт. Классический стиль. Квалификация — 1,7 км. Мужчины;

13:00 — 15:20 — Финальные, полуфинальные, четвертьфинальные забеги.

19 марта

11:00 — Скиатлон. Женщины 15 км;

12:30 — Скиатлон. Мужчины 30 км.

21 марта

11:00 — Раздельный старт свободный стиль. Женщины 10 км;

12:30 — Раздельный старт свободный стиль. Мужчины 15 км.

22 марта

11:00 — Командный спринт свободный стиль. Квалификация — 1,7 км. Женщины;

11:30 — Командный спринт свободный стиль. Квалификация — 1,7 км. Мужчины;

12:30 — Финал женщины;

13:00 — Финал мужчины.

24 марта

11:00 — Эстафета. Женщины (4×5 км.);

12:30 — Эстафета. Мужчины (4×10 км.).

25 марта

11:00 — Масс-старт, классический стиль. Женщины 30 км.

26 марта

11:00 — Масс-старт, классический стиль. Мужчины 50 км.

Напомним, в Тюменской области большое внимание уделяется развитию лыжного спорта Также в регионе есть все необходимое для проведения соревнований такого уровня. Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» обладает всей необходимой инфраструктурой как для спортсменов, так и для болельщиков.

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