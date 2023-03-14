Ушедший с рынка РФ американский магазин Crocs вновь открылся в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
«Saboo представляет широкий ассортимент обуви с уникальными коллекциями, состоящими из более 300 моделей разных стилей и силуэтов для всех четырех сезонов», - сообщается в паблике ВК «ТРЦ Кристалл Тюмень».
Стоит отметить, что Crocs производит одноимённые сандалии. Он покинул рынок РФ в марте прошлого года.
Ранее «Наш город» сообщал, что с февраля в магазинах электроники Тюмени продают бытовую технику из Узбекистана.