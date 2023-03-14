Ушедший с рынка РФ американский магазин Crocs вновь открылся в Тюмени. Фото

В Тюмени открылся магазин известного бренда американских сланцев Crocs

В ТРЦ «Кристалл» на 2-ом этаже магазин Saboo. Он заменит известный бренд резиновой обуви Crocs, который ранее ушел с российского рынка. По данным паблика ВК «ТРЦ Кристалл Тюмень», здесь представлен большой ассортимент. Каждая пара содержит инновационный полимер.