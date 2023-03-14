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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Ушедший с рынка РФ американский магазин Crocs вновь открылся в Тюмени. Фото

14 марта 2023, 10:17
Фото: ВК «ТРЦ Кристалл Тюмень»

В Тюмени открылся магазин известного бренда американских сланцев Crocs

В ТРЦ «Кристалл» на 2-ом этаже магазин Saboo. Он заменит известный бренд резиновой обуви Crocs, который ранее ушел с российского рынка. По данным паблика ВК «ТРЦ Кристалл Тюмень», здесь представлен большой ассортимент. Каждая пара содержит инновационный полимер.
«Saboo представляет широкий ассортимент обуви с уникальными коллекциями, состоящими из более 300 моделей разных стилей и силуэтов для всех четырех сезонов», - сообщается в паблике ВК «ТРЦ Кристалл Тюмень».

Стоит отметить, что Crocs производит одноимённые сандалии. Он покинул рынок РФ в марте прошлого года.

Ранее «Наш город» сообщал, что с февраля в магазинах электроники Тюмени продают бытовую технику из Узбекистана.

В сетях электроники в Тюмени теперь продают технику из Узбекистана
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Покупка-продажа#Продажа#Александр Мязин
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