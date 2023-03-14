Тюменский элитный долгострой ЖК «Аmmonite» опять не сдадут вовремя

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Его застройщик «2MEN GROUP».
Здание начали строить ещё 17 лет назад, здесь представлены 4 объекта премиум-класса с оригинальными фасадами высотой от 4 до 18 этажей. На данный момент работы на объекте продолжаются.
Ранее «Наш город» сообщал, что здание готовились сдать в эксплуатацию до конца 2022 года. В настоящий момент строители убрали ограждения около входа в ЖК Ammonite. В здании работает подсветка. Следует отметить, что за 17 лет квадратные метры элитной недвижимости заметно выросли в цене.