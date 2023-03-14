Тюменский элитный долгострой ЖК «Аmmonite» опять не сдадут вовремя

Ранее «Наш город» сообщал, что здание готовились сдать в эксплуатацию до конца 2022 года. В настоящий момент строители убрали ограждения около входа в ЖК Ammonite. В здании работает подсветка. Следует отметить, что за 17 лет квадратные метры элитной недвижимости заметно выросли в цене.