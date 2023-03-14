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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Тюменский элитный долгострой ЖК «Аmmonite» опять не сдадут вовремя

14 марта 2023, 13:53
Фото: Скрин сайта ЦИАН

В центре Тюмени опять перенесли сроки сдачи элитного ЖК «Аmmonite»

Тюменский элитный долгострой ЖК «Аmmonite» похоже будет строиться 20 лет. На сайте «Циан» появилась информация, что сроки сдачи объекта снова сдвинулись. Теперь это 2023 – 2024 год.

Его застройщик «2MEN GROUP».

Здание начали строить ещё 17 лет назад, здесь представлены 4 объекта премиум-класса с оригинальными фасадами высотой от 4 до 18 этажей. На данный момент работы на объекте продолжаются.

Ранее «Наш город» сообщал, что здание готовились сдать в эксплуатацию до конца 2022 года. В настоящий момент строители убрали ограждения около входа в ЖК Ammonite. В здании работает подсветка. Следует отметить, что за 17 лет квадратные метры элитной недвижимости заметно выросли в цене. 

Долгострой на улице Советской в Тюмени строят уже 17 лет
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